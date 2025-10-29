Рынок акций РФ в среду превысил 2520п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Полюс

Москва. 29 октября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционное восстановление на фоне локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором поддержки выступила подорожавшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 2520 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2523,35 пункта (+1,1%, днем индекс поднимался выше 2530 пунктов), индекс РТС - 1000,24 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составил 79,4715 руб. (-34,59 копейки).

МКПАО "Яндекс" по итогам III квартала 2025 года увеличило выручку по МСФО на 32%, до 366,1 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 43% и составила 78,1 млрд рублей. Рентабельность по показателю достигла 21,3% против 19,8% в III квартале 2024 года. Показатели по выручке и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 356,4 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 71,6 млрд рублей.

"Яндекс" повысил прогноз по скорр. EBITDA по итогам 2025 года и теперь оценивает, что он составит порядка 270 млрд рублей, сообщила компания. До этого ожидалось, что показатель превысит 250 млрд рублей. Вместе с тем компания в третий раз подтвердила прогноз по росту годовой выручки на 30% и более.

Также подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%).

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил журналистам в Совете Федерации, что федеральный бюджет РФ в 2026 году при необходимости будет уточняться по мере исполнения, если средняя ключевая ставка будет складываться выше уровня, заложенного в проект, однако Минфин рассчитывает, что бюджетной политикой все же создал пространство для ее дальнейшего снижения.

ЦБ РФ на прошлой неделе обновил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год: с 12-13%, которые Минфин закладывал в свои расчеты при формировании проекта бюджета, он повышен до 13-15%.

"Будем уточнять в ходе исполнения при необходимости, что делать. Но надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали (для снижения ставки - ИФ)", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, насколько отразится на бюджете повышение Банком России прогноза по средней ставке на 2026 год.

Также министр сообщил, что Минфин на этой неделе направит в правительство поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что ситуация в зоне специальной военной операции складывается благоприятно для России. "Благодаря вашим усилиям ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед, действуют активно", - сказал Путин в среду во время общения с участниками СВО в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка.

Глава государства также отметил, что Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду продолжил постепенное восстановление и в моменте превышал 2530 пунктов. Поддержку акциям могло оказать сочетание дорожающей нефти и локального ослабления рубля. В геополитике пока без значимых новостей, что поддерживает высокую осторожность в настроениях, полагает эксперт.

Мировые рынки ожидают встречи в четверг президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее по вопросу решения торговых коллизий. Также в фокусе внимания мировых инвесторов сезон отчетностей на американском рынке (финансовые отчеты на этой неделе представят технологические гиганты, в том числе Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon), в еврозоне в четверг станет известна предварительная оценка ВВП за третий квартал. Госдума РФ в четверг рассмотрит основные направления ДКП на 2026-2028 гг.; компании "Аэрофлот", "Русгидро" (MOEX: HYDR), "Интер РАО" опубликуют отчеты по РСБУ за 9 месяцев, напомнил эксперт.

В среду вечером выйдет очередной блок данных Росстата по инфляции, что может повысить волатильность на рынке акций РФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 октября - колебания в коридоре 2450-2550 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, после утреннего роста индекс МосБиржи на протяжении основной торговой сессии находился в боковике при низких оборотах в отсутствие резонансных новостей.

Накануне утром индекс Мосбиржи переписал годовой минимум (теперь он составляет 2431,35 пункта), далее сформировался коррекционный отскок, продолжившийся в среду. Сейчас новостной фон для рынка акций скорее нейтральный, однако сохраняется значительная неопределенность в части дальнейших действий нефтяных компаний, подпавших под санкции США.

"Восстановление рынка было локальным и стало следствием окончания распродаж бумаг, подпавших под санкции. Дальнейший рост возможен, если поддержку рынку окажут позитивные новости со стороны внешней политики, макроэкономических данных или корпоративного сектора. "Яндекс" в среду опубликовал достойные финансовые результаты за третий квартал по МСФО, что поддержало бумаги. Далее рынок будет оценивать доклад Росстата "Социально-экономическое положение России" за январь-сентябрь, а также данные по инфляции за неделю с 21 по 27 октября", - отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги ПАО "Полюс" выросли вместе с ценами на золото, которые вернулись выше $4000 за унцию перед потенциальным снижением процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов. "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" на прошлой неделе подпали под новые американские санкции, что привело к падению котировок их акций. Впоследствии котировки "ЛУКОЙЛа" начали коррекционный рост за счет технических факторов. Фундаментальные краткосрочные и среднесрочные перспективы "ЛУКОЙЛа" на данный момент представляются неопределенными и будут зависеть от развития событий, и в частности, продажи компанией своих зарубежных активов, которая может повлиять на выплату дивидендов, считает аналитик.

Западные фондовые площадки в среду сохраняют оптимистичный настрой в ожидании снижения процентной ставки ФРС США. Индексы МосБиржи и РТС достигли краткосрочных сопротивлений 2520 пунктов и 1000 пунктов соответственно. Ужесточение санкционной позиции США наряду с отсутствием видимых перспектив скорого заключения мирного соглашения по Украине и значительного смягчения монетарных условий в РФ, однако, пока не позволяют рассчитывать на уверенный рост акций. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в среду в очередной раз дала понять, что регулятор не намерен резко снижать ставку, а курс рубля должен определяться рыночными факторами. Сильный рубль лишает экспортеров одного из потенциальных драйверов роста, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер", рост рынка акций РФ пока укладывается в рамки технического отскока после продолжительного снижения.

Индекс МосБиржи ранее откатился в район минимумов декабря прошлого года, откуда произошел разворот - это движение можно рассматривать как технический отскок, вызванный фиксацией прибыли игроками по коротким позициям. При этом невысокие обороты торгов говорят о слабости наметившегося восходящего движения.

"В целом ситуация остается неопределенной. С одной стороны, вчерашний подъем будет подталкивать к дальнейшему закрытию "шортов". С другой - поводов для новых инвестиционных покупок акций "широким фронтом" по-прежнему нет. Поэтому возможен как относительно плавный рост индекса МосБиржи в район 2700-2750 пунктов, так и резкий уход ближе к 2300 пунктам в случае появления новых негативных драйверов", - считают в "Алор брокере".

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,5%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,5%), растут Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,5%).

Биржи Гонконга в среду были закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

Банк Японии в среду начал двухдневное заседание, рынок ожидает, что по его итогам регулятор сохранит процентную ставку на минимальном с 2008 года уровне 0,5%. Между тем индекс доверия потребителей в стране в октябре вырос до максимальных с декабря прошлого года 35,8 пункта с 35,3 пункта месяцем ранее, по данным правительства. Аналитики в среднем ожидали 35,6 пункта, сообщает Trading Economics.

В среду президент США Дональд Трамп встретился с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Они пообещали укрепить связи Токио и Вашингтона и подписали соглашения о торговле и критически важном сырье, закрепив некоторые условия сделки, подготовленной при предыдущем японском премьере.

Индекс делового доверия в Южной Корее в октябре уменьшился до 68 пунктов с 70 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Инвесторы ждут в четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран финализируют соглашение, которое может позволить избежать повышения импортных пошлин Вашингтона и снять экспортные ограничения Пекина в сфере редкоземельных металлов.

На нефтяном рынке в среду цены выросли после снижения в предыдущие дни, поддержку оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,18 за баррель (+1,2% и -1,9% во вторник), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,88 за баррель (+1,2% и -1,9% накануне).

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего на 200 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 24 октября, понизились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились на 1,33 млн баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 770 тыс. баррелей.

Поддержку ценам на нефть также оказывает оптимизм, связанный с запланированной на четверг встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Инвесторы надеются, что она приведет к снижению напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира и позволит избежать принятия мер, способных негативно отразиться на их росте.

В минувшие выходные американская и китайская стороны согласовали основные положения торговой сделки, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Трамп сообщил в среду, что ожидает от встречи положительных результатов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,3%), акции ПАО "Русагро" (MOEX: RAGR) (+4,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,1%).

Выручка группы "Русагро" в третьем квартале 2025 года до межсегментных элиминаций составила 105,85 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает компания. Выручка масложирового бизнеса составила 53 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Это 50% в общей выручке.

ПАО "Россети Волга" в январе-сентябре 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7,19 млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Подешевели "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,1%), акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,35 млрд рублей (из них 8,68 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,73 млрд рублей на акции "Яндекса").