"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5727 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Яндекс" представил свои финансовые результаты за 3К2025, которые мы считаем позитивными, - пишет эксперт в комментарии. - Компании удалось существенно превзойти консенсус как по выручке, так и по EBITDA. Рост выручки остался близок к показателям предыдущих кварталов и составил 32% г/г, а EBITDA увеличилась более чем на 40% г/г с небольшим улучшением рентабельности".

Сегментная структура отчетности была изменена, чтобы лучше отражать текущее состояние бизнеса и подчеркнуть фокусные направления, указывает Михайлин. В частности, компания выделила в отдельные сегменты технологии для B2B и автономные технологии, а также начала раскрывать результаты финтеха. "Маржинальность улучшилась за счет оптимизации затрат и сокращения убытков онлайн-торговли и финансовых сервисов, - подчеркивает аналитик. - Прогноз по росту выручки в 2025 году остался неизменным на уровне 30% г/г. Прогноз по EBITDA был повышен и теперь ожидается, что показатель превысит 270 млрд руб. против 250 млрд руб. ранее. У нас нет сомнений, что компании удастся достичь поставленных целей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.