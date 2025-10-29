.
29 октября 2025 года 18:03
"Финам" подтверждает рейтинг акций Visa на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $380 за штуку, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил неплохой отчет за 4-й квартал 2025 финансового года, - отмечает эксперт. - Баланс компании остается прочным. Visa завершила 4-й финквартал, имея на счетах $20,05 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $25,17 млрд (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет около 0,2х). В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $6,24 млрд, направила $389 млн на капвложения, выкупила с рынка 14 млн собственных акций за $4,94 млрд и выплатила акционерам $1,15 млрд в виде дивидендов. Совет директоров Visa повысил размер квартального дивиденда на 13,6% до 67 центов на акцию (дивдоходность 0,8%)". В 2026 фингоду Visa ожидает роста выручки и скорректированного EPS диапазоне 10-11% (low-double-digit), подчеркивает Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-VISA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
29 октября 2025 года 19:24
Москва. 29 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подешевел после завершения налогового периода октября. Ранее рубль рос благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов - в понедельник и вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.29 октября 2025 года 19:20
Москва. 29 октября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционное восстановление на фоне локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором поддержки выступила подорожавшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 2520 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,7%). читать дальше
.29 октября 2025 года 19:13
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5727 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 3К2025, которые мы считаем позитивными, - пишет эксперт в комментарии. - Компании... читать дальше
.29 октября 2025 года 18:56
"Финам" подтверждает рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals на уровне "держать" с прогнозной стоимостью $585 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 10,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции биотехнологической компании после публикации финансовых... читать дальше
.29 октября 2025 года 18:45
Санкции ухудшают среднесрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "ЛУКОЙЛ" вместе с "Роснефтью" на прошлой неделе попал под новые американские санкции, что привело к падению котировок до минимума с июля 2023 года, отмечает эксперт. Фундаментальные... читать дальше
.29 октября 2025 года 18:23
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5740 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Яндекс" отчитался за третий квартал 2025 года по МСФО: - Выручка: 366,1 млрд руб. (+32% г/г); - Скорр. EBITDA: 78,1 млрд руб.... читать дальше
.29 октября 2025 года 17:47
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 3995 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитика банка Дмитрия Трошина. "Компания опубликовала отчетность в целом в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Однако FCF был хуже наших прогнозов. Связываем... читать дальше
.29 октября 2025 года 17:14
Растет вероятность коррекции цены золота в диапазон $3850-3800 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Золото, отступив от своих исторических максимумов, испытывает давление и тестирует уровень поддержки около $3955/унц. Ослабление восходящего импульса... читать дальше
.29 октября 2025 года 16:48
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ c целевыми ценами HKD 102,8 и $107 соответственно, что отражает потенциал снижения на 18% и 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "За последние месяцы... читать дальше
.29 октября 2025 года 16:18
Финансовая позиция "Яндекса" остается сильной, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Они сохраняют целевую цену акций компании на уровне 5900 рублей за штуку и рекомендацию - "покупать". "Российская IT-компания опубликовала результаты финансового отчета по МСФО за III... читать дальше
.29 октября 2025 года 15:51
Курс пары рубль/доллар в ноябре, скорее всего, останется в диапазоне 80-84 руб./$1, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин. На взгляд эксперта, внутренний валютный рынок к концу октября пребывает в состоянии относительной стабильности. Краткосрочные факторы периодически... читать дальше
.29 октября 2025 года 15:25
Вероятен дальнейший рост котировок акций ГМК "Норильского никеля", полагает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Ахмед Алиев. "Фьючерсы на медь на Лондонской товарной бирже выросли до $11 136 за тонну. Это рекордная цена для металла за всю историю. Медь - первая в корзине металлов "Норникеля". По нашим... читать дальше
.29 октября 2025 года 15:18
Москва. 29 октября. Китайский юань подрастает Московской бирже днем в среду, рубль немного дешевеет после завершения налогового периода октября. Ранее рубль рос благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов - в понедельник и вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.29 октября 2025 года 15:05
Акции ПАО "Полюс" и "Южуралзолота" (ЮГК) остаются фундаментально перспективными, говорится в коментаии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Коррекция в золоте на прошлой неделе активизировалась - часть специализированных биржевых фондов (ETF) усилили распродажу, - отмечают эксперты. - Считаем, что... читать дальше
.29 октября 2025 года 14:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 306,84 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,76%, стоп-приказ: 274,82 рубля, говорится в материале инвестиционной компании. Несмотря на формальный рост... читать дальше
