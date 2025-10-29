.
29 октября 2025 года 17:47
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 3995 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитика банка Дмитрия Трошина. "Компания опубликовала отчетность в целом в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Однако FCF был хуже наших прогнозов. Связываем это с усилением инвестиций в перспективные направления. Мы позитивно смотрим на долгосрочный инвестиционный кейс компании". По мнению Трошина, большая устойчивость объясняется фокусом на внутренний рынок, широкой диверсификацией бизнеса, наличием быстрорастущих, развивающихся сегментов. Существенным преимуществом также является наличие legacy-бизнесов (Реклама и Такси), генерирующих значительные объемы FCF, позволяющие обходиться без "дорогих" заемных средств. "Компания торгуется с существенным дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA как к своим историческим показателям, так и показателям аналогов. Ожидаем, что по сравнению с большинством публичных эмитентов как в ТМТ, так и в других секторах экономики, "Яндекс" в 2026 году может продемонстрировать большую устойчивость финансовых показателей к кризисным явлениям, что должно поддержать котировки компании", - прогнозирует аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
