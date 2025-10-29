Растет вероятность коррекции цены золота в диапазон $3850-3800/унц. - "Цифра брокер"

Растет вероятность коррекции цены золота в диапазон $3850-3800 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"Золото, отступив от своих исторических максимумов, испытывает давление и тестирует уровень поддержки около $3955/унц. Ослабление восходящего импульса и пробитие ключевых скользящих средних усиливают вероятность дальнейшей коррекции в сторону $3850-3800/унц.", - пишут эксперты.

Серебро, в свою очередь, сохраняет глобальный нисходящий тренд, однако текущая консолидация в зоне перепроданности, по оценке аналитиков, создает технические предпосылки для краткосрочного отскока.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.