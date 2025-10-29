"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ c целевыми ценами HKD 102,8 и $107 соответственно, что отражает потенциал снижения на 18% и 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"За последние месяцы акции Baidu продемонстрировали значительный рост, обогнав рынок, - отмечает эксперт. - Поддержку котировкам оказали новости о стратегических партнерствах в сфере ИИ, а также планах по запуску сервиса беспилотного такси на международной арене. Вместе с тем столь стремительный рост выглядит чрезмерным, учитывая продолжающееся сокращение доходов от онлайн-рекламы, рост издержек и сохраняющуюся высокую конкуренцию. В связи с этим мы не исключаем вероятности коррекции стоимости акций".

Baidu - китайская технологическая компания, специализирующаяся на интернет-услугах и разработке решений в области искусственного интеллекта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.