Финансовая позиция Яндекса остается сильной - "Цифра брокер"

Финансовая позиция "Яндекса" остается сильной, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Они сохраняют целевую цену акций компании на уровне 5900 рублей за штуку и рекомендацию - "покупать".

"Российская IT-компания опубликовала результаты финансового отчета по МСФО за III квартал 2025 года, которые оказались немного выше ожиданий рынка, - отмечают эксперты. - Хотя темпы роста выручки немного и замедлились, компания демонстрирует устойчивый рост ключевых показателей на фоне стабилизации внутреннего спроса и постепенного восстановления рекламного сегмента".

Главное событие отчета - повышение прогноза по скорректированной EBITDA на 2025 год, подчеркивают аналитики. По их мнению, это сигнал уверенности менеджмента в перспективах бизнеса и эффективности диверсифицированной экосистемы компании.

"Финансовая позиция компании остается сильной: низкая долговая нагрузка и значительный объем ликвидности обеспечивают компании стратегическую гибкость для инвестиций и развития новых направлений", - делают вывод стратеги инвесткомпании.

