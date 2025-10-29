Курс пары рубль/доллар в ноябре останется в диапазоне 80-84 руб./$1 - "Финам"

Курс пары рубль/доллар в ноябре, скорее всего, останется в диапазоне 80-84 руб./$1, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

На взгляд эксперта, внутренний валютный рынок к концу октября пребывает в состоянии относительной стабильности. Краткосрочные факторы периодически "раскачивают" курс доллара в диапазоне 79-83 руб./$1.

"Общее снижение предложения валюты на рынке от экспортеров пока успешно нивелируется растущими объемами расчетов в рублях по внешнеторговым сделкам, но завершение девалютизации однажды создаст сильный диспропорциональный спрос на валюту, в результате чего курс рубля может резко обесцениться, что будет вполне логично на фоне нестабильного экспорта и структурно высокого дефицита бюджета, - прогнозирует Потавин. - Но в ноябре курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 80-84 руб./$1. Соответственно, курс евро мы увидим в районе 93-98 руб./EUR1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.