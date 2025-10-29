Рубль днем немного опускается в паре с юанем после завершения налогового периода октября

Москва. 29 октября. Китайский юань подрастает Московской бирже днем в среду, рубль немного дешевеет после завершения налогового периода октября. Ранее рубль рос благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов - в понедельник и вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,206 руб., что на 3,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 46 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 43 копейки, до 93,1 руб./EUR1.

Продажи валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения нефти по бюджетному правилу в 2026 году будут меньше, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Одним из факторов укрепления (курса рубля - ИФ) в этом году было то, что продавалась валюта из ФНБ, и эти продажи были значительными - для покрытия расходов бюджета, для инвестиций. В следующем году в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут меньше", - сообщила Набиуллина в Совете Федерации.

Глава Банка России отметила, что "существенного переукрепления" рубля нет.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) пока сохраняет ожидания возвращения курса валютной пары юань/рубль в верхнюю часть диапазона 11-11,5 руб./юань к концу текущей недели, говорится в обзоре управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке сохраняется, констатирует эксперт. Несмотря на прохождение периода налоговых выплат, рубль остается достаточно крепким, отмечает он.

Природа тренда, скорее всего, связана с избытком валютной ликвидности, который сформировался в сентябре после существенного приращения средств на валютных счетах юридических лиц в банковской системе (на $13 млрд за месяц, что сопоставимо с приростом за январь-август 2025 года), предполагает Попов.

Похоже, указывает аналитик ПСБ, часть из этих средств в течение октября конвертируется в рубли, обеспечивая периодическое и достаточно резкое укрепление национальной валюты.

"Сложно прогнозировать, когда влияние данного фактора подойдет к концу. В таких условиях актуальным остается риск очередных попыток тестирования уровня в 11 руб./юань. Тем не менее пока сохраняем ожидания возвращения курсовых котировок в верхнюю часть диапазона 11-11,5 руб./юань к концу текущей недели. В среду ждем бокового движения котировок, - пишет Попов в материале банка. - Если избыток валютной ликвидности на ухудшающемся геополитическом фоне продолжит нарастать, курсовые таргеты на конец 2025 года придется пересмотреть вниз (наш текущий прогноз: 86-87 руб./$1 и примерно 12 руб./юань)".

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение в диапазоне 11,05-11,25 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Октябрьский налоговый период окончательно завершился, но другие факторы (особенно слабый спрос на валюту из-за жесткой денежно-кредитной политики) продолжают играть на стороне национальной валюты, отмечают эксперты в комментарии.

Если Минэнерго США в среду подтвердит оценки API, показавшие неожиданно сильное недельное снижение запасов нефти, котировки марки Brent могут достигнуть $65 за баррель, считают аналитики банка.

Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,34%, до $64,61 за баррель. Фьючерсы на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,32%, до $60,34 за баррель.

Во вторник контракты на Brent и WTI подешевели на 1,9% на фоне опасений формирования избытка предложения на рынке, усилившихся на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят министры восьми стран-участниц ОПЕК+ на заседании 2 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм, связанный с запланированной на четверг встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Инвесторы надеются, что она приведет к снижению напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира и позволит избежать принятия мер, способных негативно отразиться на их росте. В минувшие выходные американская и китайская стороны согласовали основные положения торговой сделки.

Позитивным фактором для рынка стали также данные Американского института нефти (API), указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти в США. Запасы нефти в Штатах за прошлую неделю уменьшились на 4 млн баррелей, сообщил накануне API. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск.