Акции Полюса и ЮГК остаются фундаментально перспективными - "БКС МИ"

Акции ПАО "Полюс" и "Южуралзолота" (ЮГК) остаются фундаментально перспективными, говорится в коментаии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Коррекция в золоте на прошлой неделе активизировалась - часть специализированных биржевых фондов (ETF) усилили распродажу, - отмечают эксперты. - Считаем, что золото может продолжить дешеветь в пределах нескольких недель. Долгосрочный прогноз при этом предполагает дальнейшее удорожание. Фундаментально спрос на металл будет сохраняться из-за проблем в американской экономике - большого дефицита бюджета и давления на ФРС. Кроме того, краткосрочная просадка побудит мировые ЦБ и частных инвесторов к дальнейшей скупке золота для диверсификации активов".

По прогнозам аналитиков, краткосрочно просадка отрицательно скажется на акциях золотодобытчиков, но долгосрочно закрепление драгметалла на более высоких уровнях будет сильным фундаментальным фактором для компаний сектора.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на "Полюс" и "позитивный" - на ЮГК, - указывают стратеги БКС. - Сейчас в спотовых ценах обе компании по Р/Е торгуются ниже своих исторических значений - 5,7х против 8,2х у "Полюса" и 2,9х против 5,4х у ЮГК. Фундаментально обе бумаги выглядят перспективно, но для ЮГК дополнительным негативным фактором служит неопределенность с приватизацией, что добавляет волатильности".

