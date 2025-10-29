Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты эмитента за 3К25 по МСФО впечатляют, превосходя наши и рыночные ожидания по основным показателям. Как и в предыдущем квартале, рост выручки в сегменте "Поисковые сервисы и ИИ" замедлился, но в остальных сегментах остался высоким. Отметим, что все основные сегменты продемонстрировали положительную динамику EBITDA после корректировок, - пишет эксперт. - Сильные показатели согласуются с нашей позитивной оценкой бумаги, подтверждаем рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.