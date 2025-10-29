"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Считаем результаты эмитента за 3К25 по МСФО нейтральными. Отмечаем довольно сильную динамику чистого процентного дохода на фоне высокой чистой процентной маржи, уверенный контроль над ростом операционных затрат. Стоимость риска ниже наших ожиданий, однако отмечаем снижение покрытия резервами неработающих кредитов. При этом мы сохраняем консервативный взгляд на динамику чистых комиссионных доходов, - пишут эксперты. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Сбербанка. Текущая оценка по мультипликатору P/E на 2025 год составляет 4х против среднеисторического значения 5,3х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.