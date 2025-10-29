Покупка акций Циана - интересная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"

Покупка акций МКПАО "Циан" в текущий момент является интересной долгосрочной инвестицией, считает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Марьяна Лазаричева.

"Компания показывает уверенный рост выручки и рентабельности. При этом эмитент не имеет долга и располагает значительной денежной позицией, что создает основу для устойчивости бизнеса и выплаты привлекательных дивидендов, - отмечает эксперт в комментарии. - Текущий форвардный мультипликатор EV/EBITDA (на основе прогноза на весь 2025 год) по бумагам "Циана" составляет 12x - выше медианного уровня, однако это оправдано с учетом потенциала роста и ожидаемого улучшения маржинальности".

