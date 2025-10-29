Рубль утром немного подрастает на фоне дорожающей нефти

Москва. 29 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду. Рубль повышается на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность после основных налоговых выплат. В понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1585 руб. (-1,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке сохраняется. Накануне на биржевых торгах стоимость юаня пыталась подрастать, но сохранение повышенных объемов предложения иностранной валюты сохранило курсовые котировки в нижней части текущего диапазона 11-11,5 рубля. На внебиржевом сегменте ситуация схожая, и стоимость доллара, хоть и отступила от локальных минимумов, осталась чуть ниже 80 рублей. Таким образом, несмотря на прохождение периода налоговых выплат, рубль остается достаточно крепким. Природа тренда скорее всего связана с избытком валютной ликвидности, который сформировался в сентябре, после существенного приращения средств на валютных счетах юридических лиц в банковской системе (на $13 млрд за месяц, что сопоставимо с приростом за январь-август 2025 г.). Похоже часть из этих средств в течение октября конвертируется в рубли, обеспечивая периодическое и достаточно резкое укрепление национальной валюты. Сложно прогнозировать, когда влияние данного фактора подойдет к концу. В таких условиях актуальным остается риск очередных попыток тестирования уровня в 11 рублей за юань. Тем не менее, пока сохраняем ожидания возвращения курсовых котировок в верхнюю часть диапазона 11-11,5 рубля за юань к концу текущей недели. Сегодня ждем бокового движения котировок. Если избыток валютной ликвидности на ухудшающемся геополитическом фоне продолжит нарастать, курсовые таргеты на конец 2025 года придется пересмотреть вниз (наш текущий прогноз 86-87 рублей за доллар и примерно 12 рублей за юань)", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть перешли к повышению утром в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск поднялась на 0,47%, до $64,69 за баррель. Фьючерсы на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,44%, до $60,44 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после введения санкций против крупнейших российских нефтяных компаний на прошлой неделе.

Давление на цены оказывали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят министры восьми стран-участниц ОПЕК+ на заседании 2 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Некоторую поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти в США. Запасы нефти в Штатах за прошлую неделю уменьшились на 4 млн баррелей, сообщил накануне API. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск.

Участники рынка также ждут запланированной на четверг встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.