Прогнозная цена акций Циана - 760 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 760 рублей за штуку, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Совет директоров эмитента рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить спецдивиденд в размере 104 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме 1 декабря 2025 года. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 7 ноября. Датой закрытия реестра для получения дивиденда может стать 12 декабря.

"Как "Циан" и обещал, спецдивиденд внушительный с приятной доходностью. Кроме того, компания сообщила о намерениях выплатить следующий дивиденд в середине 2026 года (свыше 50 руб./акция). Дивиденды добавляют привлекательности бумагам. При этом и фундаментально эмитент нам нравится, - пишет Кузнецова в обзоре. "Циан" демонстрирует устойчивый рост даже в сложной макросреде, усиливая монетизацию, что постепенно превращает его из классического сервиса объявлений в полноценную экосистему. По итогам года ждем рост выручки на 16%, чистой прибыли - на 21%, сохранение маржи EBITDA выше 20%. Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев - 760 руб./акция".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.