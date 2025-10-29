Курс рубля пока может остаться в диапазоне 11,05-11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение в диапазоне 11,05-11,25 рубля за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Октябрьский налоговый период окончательно завершился, но другие факторы (особенно слабый спрос на валюту из-за жесткой денежно-кредитной политики) продолжают играть на стороне национальной валюты, отмечают эксперты в комментарии.

Если Минэнерго США в среду подтвердит оценки API, показавшие неожиданно сильное недельное снижение запасов нефти, котировки марки Brent могут достигнуть $65 за баррель, считают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.