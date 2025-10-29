"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил операционные результаты за первые девять месяцев 2025 года.

Отчетность подтверждает устойчивость бизнес-модели и способность сохранять двузначные темпы роста даже в условиях умеренного потребительского спроса, констатируют эксперты инвесткомпании.

Эмитент показывает сбалансированный рост по всем направлениям: офлайн-продажи остаются стабильной опорой бизнеса, а онлайн-сегмент продолжает демонстрировать впечатляющее ускорение.

Рост продаж в сопоставимых магазинах говорит о сильной лояльности клиентов и эффективности товарной политики, отмечают аналитики в обзоре.

"Компания продолжает расширять сеть и укреплять бренд в среднем и премиальном сегментах, что делает бумаги компании интересными для инвесторов, ориентированных на стабильный рост и качественную ритейл-историю. Наш таргет по акциям - 824 рубля ("покупать")", - пишут они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.