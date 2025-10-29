Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит коррекционный рост в среду - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит коррекционный рост в течение торговой сессии в среду, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"После резкой и сильной распродажи последних дней индекс Мосбиржи отскочил во вторник от локального дна возле 2430 пунктов и завершил день выше отметки 2500 пунктов. Судя по всему, инвесторы начали осознавать, что текущая оценка акций рынком, близкая к уровням начала декабря 2024 года, несколько занижена, если учитывать активизировавшийся с тех пор диалог между РФ и США, накопленную инфляцию и уже случившееся снижение ключевой ставки ЦБ РФ, - пишут эксперты в комментарии. - Коррекционный рост имеет весомые шансы продолжится и в среду, как минимум до выхода новых результатов аукционов Минфина и данных по недельной инфляции, если международные новости не внесут вновь свои правки".

