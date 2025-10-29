Прогноз ухода курса рубля в верхнюю часть диапазона 11-11,5 руб./юань к концу текущей недели пока сохраняется - ПСБ

Банк ПСБ пока сохраняет ожидания возвращения курса валютной пары юань/рубль в верхнюю часть диапазона 11-11,5 рубля за юань к концу текущей недели, говорится в обзоре управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке сохраняется, констатирует эксперт. Несмотря на прохождение периода налоговых выплат, рубль остается достаточно крепким, отмечает он.

Природа тренда, скорее всего, связана с избытком валютной ликвидности, который сформировался в сентябре после существенного приращения средств на валютных счетах юридических лиц в банковской системе (на $13 млрд за месяц, что сопоставимо с приростом за январь-август 2025 года), предполагает Попов.

Похоже, указывает аналитик ПСБ, часть из этих средств в течение октября конвертируется в рубли, обеспечивая периодическое и достаточно резкое укрепление национальной валюты.

"Сложно прогнозировать, когда влияние данного фактора подойдет к концу. В таких условиях актуальным остается риск очередных попыток тестирования уровня в 11 руб. за юань. Тем не менее пока сохраняем ожидания возвращения курсовых котировок в верхнюю часть диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу текущей недели. В среду ждем бокового движения котировок, - пишет Попов в материале банка. - Если избыток валютной ликвидности на ухудшающемся геополитическом фоне продолжит нарастать, курсовые таргеты на конец 2025 года придется пересмотреть вниз (наш текущий прогноз: 86-87 руб./$1 и примерно 12 руб. за юань)".

