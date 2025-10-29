Ситуация на рынке акций РФ в целом остается неопределенной - "Алор Брокер"

Ситуация на российском рынке акций в целом остается неопределенной, говорится в комментарии отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

"С одной стороны, подъем вторника будет подталкивать к дальнейшему закрытию "шортов", с другой - поводов для новых инвестиционных покупок акций "широким фронтом" по-прежнему нет. Поэтому возможен как относительно плавный рост индекса Мосбиржи в район 2700-2750 пунктов, так и резкий уход ближе к 2300 пунктам в случае появления новых негативных драйверов", - указывают эксперты.

