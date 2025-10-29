Целевой диапазон индекса Мосбиржи на среду - 2490-2550п - ПСБ

Целевой торговый диапазон по индексу Мосбиржи на среду составляет 2490-2550 пунктов, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 2%, закрывшись на уровне 2507 пунктов, на средних оборотах - 87 млрд руб. "Поводом для отскока теперь стало отсутствие нового негатива, впрочем, говорить о снижении волатильности и устойчивости роста при текущей конъюнктуре пока весьма преждевременно", - отмечает эксперт.

"На наш взгляд, в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2490-2550 пунктов. В фокусе финансовый отчет МКПАО "Яндекс" за третий квартал: компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и EBITDA, а также повысила прогноз по скорр. EBITDA по итогам 2025 года до 270 млрд руб. против 250 млрд руб. ожидавшихся ранее. Прогноз по росту годовой выручки на 30% и более остался в силе, - пишет Крылова в материале ПСБ. - Кроме него "лучше рынка" в течение дня могут смотреться "добротные" внутренние истории - МКПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

