Цены на нефть снижаются
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, благодаря позитивным корпоративным новостям.
Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 28-29 октября. Рынок практически уверен, что базовая процентная ставка на этом заседании будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,75-4% годовых.
Более важными будут формулировки и тон заявлений Федрезерва в отношении ситуации в экономике и перспектив денежно-кредитной политики (ДКП), отмечает Market Watch. Кроме того, инвесторы полагают, что американский ЦБ может объявить о завершении сокращения объема активов на балансе (количественное ужесточение, QT).
Федрезерв проводит заседание, не имея полного набора статистических данных, на которые он обычно опирается в решениях по ДКП, из-за продолжающегося в США шатдауна. В частности, это касается важной для регулятора статистики по рынку труда.
ADP Research, независимый поставщик аналитики по американскому рынку труда, начал публиковать еженедельные отчеты о динамике занятости в частном секторе США в дополнение к ежемесячным данным. Первый такой отчет был опубликован 28 октября. Он показал, что число рабочих мест в частном секторе в последние четыре недели повышалось в среднем на 14,25 тыс. в неделю. Сентябрьские данные ADP показали снижение количества рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце на 32 тыс.
Лидером роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+5,5%). Компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем красок, зафиксировала скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка в третьем квартале.
Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 5%. Компания сообщила об инвестициях в финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia в размере $1 млрд. Nvidia и Nokia также договорились о партнерстве в области сетевых решений на базе ИИ.
Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысилась на 2%, преодолев отметку в $4 трлн, после того, как ИИ-компания OpenAI объявила о завершении рекапитализации и упрощении корпоративной структуры. По итогам этого процесса Microsoft владеет 27% коммерческой структуры OpenAI.
Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 0,1% по итогам торгов. В ходе сессии повышение их стоимости был более существенным, в результате чего, капитализация компании также поднималась выше $4 трлн, что было отмечено впервые.
Котировки бумаг United Parcel Service (UPS (SPB: UPS)) и UnitedHealth Group (SPB: UNH), квартальные отчеты которых превзошли прогнозы рынка, выросли на 8% и 0,5% соответственно. UPS сообщила во вторник, что сократила 48 тыс. рабочих мест с начала 2025 года, в том числе 14 тыс. управленческих позиций.
Цена акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), объявившей о намерении уволить порядка 14 тыс. корпоративных сотрудников в рамках программы оптимизации расходов, увеличилась на 1%.
Рыночная стоимость оператора платежной системы PayPal Holdings выросла на 3,9% на новости о ее партнерстве с OpenAI и сильной отчетности. Компания также объявила, что впервые выплатит дивиденды.
Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 0,34% - до 47706,37 пункта.
Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,23% - до 6890,89 пункта.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,8%, составив 23827,49 пункта.
Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в среду, биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки.
Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%.
Инвесторы ждут в четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран финализируют соглашение, которое может позволить избежать повышения импортных пошлин Вашингтона и снять экспортные ограничения Пекина в сфере редкоземельных металлов.
Акции Ping An Insurance дорожают в Шанхае на 2,5%. Страховая компания отчиталась о росте прибыли за девять месяцев на 11,5% благодаря повышению доходности инвестиций и объема заключенных договоров страхования.
Bank of China нарастил прибыль на 5% в третьем квартале. Его бумаги поднимаются в цене на 0,7%.
Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,2%.
Банк Японии в среду начинает двухдневное заседание. Рынок ожидает, что по его итогам регулятор сохранит процентную ставку на минимальном с 2008 года уровне 0,5%.
Между тем индекс доверия потребителей в стране в октябре вырос до максимальных с декабря прошлого года 35,8 пункта с 35,3 пункта месяцем ранее, по данным правительства. Аналитики в среднем ожидали 35,6 пункта, сообщает Trading Economics.
В среду Трамп встретился с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Они пообещали укрепить связи Токио и Вашингтона и подписали соглашения о торговле и критически важном сырье, закрепив некоторые условия сделки, подготовленной при предыдущем японском премьере.
Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Advantest (+22,1%).
Рыночная стоимость Lasertec повышается на 8,4%, Mitsui Kinzoku - на 7,5%, Disco Corp. - на 5,7%, Tokuyama - на 5,6%.
Цена акций столкнувшейся с угрозой делистинга Nidec Corp. снижается на 7,8%, SHIFT Inc. - на 6,2%, BayCurrent - на 4,7%, Japan Exchange Group - на 4,2%, Yaskawa Electric - на 3,5%.
Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,2%.
Индекс делового доверия в Южной Корее в октябре уменьшился до 68 пунктов с 70 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.
Hyundai Motor прибавляет 2,6% капитализации, Posco и Samsung Electronics - 0,5%.
Стоимость акций Korean Air Lines уменьшается на 1,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%.
Инфляция в Австралии в третьем квартале ускорилась до максимальных со второго квартала 2024 года 3,2% по сравнению с 2,1% в апреле-июне, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3%.
Бумаги ANZ подешевели на 0,4%, Westpac - на 3,1%
Капитализация BHP увеличилась на 1,3%, Rio Tinto - на 0,5%.
Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск ушла вниз на $0,13 (0,2%), до $64,27 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,22 (1,9%), до $64,40 за баррель.
Фьючерсы на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,13 (0,22%), до $60,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,16 (1,9%), до $60,15 за баррель.
Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после введения санкций против крупнейших российских нефтяных компаний на прошлой неделе.
Давление на цены оказывают сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят министры восьми стран-участниц ОПЕК+ на заседании 2 ноября, сообщило агентство Bloomberg.
Некоторую поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти в США. Запасы нефти в Штатах за прошлую неделю уменьшились на 4 млн баррелей, сообщил накануне API. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей.
API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск.
Участники рынка также ждут запланированной на четверг встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.