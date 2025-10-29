Фондовые индексы США выросли во вторник, обновив рекордные максимумы. Рынки акций Азии в основном растут на торгах в среду. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется у $64,3 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, благодаря позитивным корпоративным новостям.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 28-29 октября. Рынок практически уверен, что базовая процентная ставка на этом заседании будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,75-4% годовых.

Более важными будут формулировки и тон заявлений Федрезерва в отношении ситуации в экономике и перспектив денежно-кредитной политики (ДКП), отмечает Market Watch. Кроме того, инвесторы полагают, что американский ЦБ может объявить о завершении сокращения объема активов на балансе (количественное ужесточение, QT).

Федрезерв проводит заседание, не имея полного набора статистических данных, на которые он обычно опирается в решениях по ДКП, из-за продолжающегося в США шатдауна. В частности, это касается важной для регулятора статистики по рынку труда.

ADP Research, независимый поставщик аналитики по американскому рынку труда, начал публиковать еженедельные отчеты о динамике занятости в частном секторе США в дополнение к ежемесячным данным. Первый такой отчет был опубликован 28 октября. Он показал, что число рабочих мест в частном секторе в последние четыре недели повышалось в среднем на 14,25 тыс. в неделю. Сентябрьские данные ADP показали снижение количества рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце на 32 тыс.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+5,5%). Компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем красок, зафиксировала скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка в третьем квартале.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 5%. Компания сообщила об инвестициях в финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia в размере $1 млрд. Nvidia и Nokia также договорились о партнерстве в области сетевых решений на базе ИИ.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысилась на 2%, преодолев отметку в $4 трлн, после того, как ИИ-компания OpenAI объявила о завершении рекапитализации и упрощении корпоративной структуры. По итогам этого процесса Microsoft владеет 27% коммерческой структуры OpenAI.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 0,1% по итогам торгов. В ходе сессии повышение их стоимости был более существенным, в результате чего, капитализация компании также поднималась выше $4 трлн, что было отмечено впервые.

Котировки бумаг United Parcel Service (UPS (SPB: UPS)) и UnitedHealth Group (SPB: UNH), квартальные отчеты которых превзошли прогнозы рынка, выросли на 8% и 0,5% соответственно. UPS сообщила во вторник, что сократила 48 тыс. рабочих мест с начала 2025 года, в том числе 14 тыс. управленческих позиций.

Цена акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), объявившей о намерении уволить порядка 14 тыс. корпоративных сотрудников в рамках программы оптимизации расходов, увеличилась на 1%.

Рыночная стоимость оператора платежной системы PayPal Holdings выросла на 3,9% на новости о ее партнерстве с OpenAI и сильной отчетности. Компания также объявила, что впервые выплатит дивиденды.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 0,34% - до 47706,37 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,23% - до 6890,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,8%, составив 23827,49 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в среду, биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%.

Инвесторы ждут в четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран финализируют соглашение, которое может позволить избежать повышения импортных пошлин Вашингтона и снять экспортные ограничения Пекина в сфере редкоземельных металлов.

Акции Ping An Insurance дорожают в Шанхае на 2,5%. Страховая компания отчиталась о росте прибыли за девять месяцев на 11,5% благодаря повышению доходности инвестиций и объема заключенных договоров страхования.

Bank of China нарастил прибыль на 5% в третьем квартале. Его бумаги поднимаются в цене на 0,7%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,2%.

Банк Японии в среду начинает двухдневное заседание. Рынок ожидает, что по его итогам регулятор сохранит процентную ставку на минимальном с 2008 года уровне 0,5%.

Между тем индекс доверия потребителей в стране в октябре вырос до максимальных с декабря прошлого года 35,8 пункта с 35,3 пункта месяцем ранее, по данным правительства. Аналитики в среднем ожидали 35,6 пункта, сообщает Trading Economics.

В среду Трамп встретился с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Они пообещали укрепить связи Токио и Вашингтона и подписали соглашения о торговле и критически важном сырье, закрепив некоторые условия сделки, подготовленной при предыдущем японском премьере.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Advantest (+22,1%).

Рыночная стоимость Lasertec повышается на 8,4%, Mitsui Kinzoku - на 7,5%, Disco Corp. - на 5,7%, Tokuyama - на 5,6%.

Цена акций столкнувшейся с угрозой делистинга Nidec Corp. снижается на 7,8%, SHIFT Inc. - на 6,2%, BayCurrent - на 4,7%, Japan Exchange Group - на 4,2%, Yaskawa Electric - на 3,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,2%.

Индекс делового доверия в Южной Корее в октябре уменьшился до 68 пунктов с 70 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Hyundai Motor прибавляет 2,6% капитализации, Posco и Samsung Electronics - 0,5%.

Стоимость акций Korean Air Lines уменьшается на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Инфляция в Австралии в третьем квартале ускорилась до максимальных со второго квартала 2024 года 3,2% по сравнению с 2,1% в апреле-июне, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3%.

Бумаги ANZ подешевели на 0,4%, Westpac - на 3,1%

Капитализация BHP увеличилась на 1,3%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск ушла вниз на $0,13 (0,2%), до $64,27 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,22 (1,9%), до $64,40 за баррель.

Фьючерсы на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,13 (0,22%), до $60,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,16 (1,9%), до $60,15 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после введения санкций против крупнейших российских нефтяных компаний на прошлой неделе.

Давление на цены оказывают сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят министры восьми стран-участниц ОПЕК+ на заседании 2 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Некоторую поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти в США. Запасы нефти в Штатах за прошлую неделю уменьшились на 4 млн баррелей, сообщил накануне API. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск.

Участники рынка также ждут запланированной на четверг встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.