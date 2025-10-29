.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минтруд предлагает увеличить квоту на трудовых мигрантов
Минтруд предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Большая часть заявок, по данным министерства, поступила на рабочих для промышленных предприятий, пишет "Коммерсант". При...
 
Число граждан, не декларирующих доходы, за 6 лет уменьшилось в 4 раза
Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования....
 
Деловой туризм предлагают прописать в законодательстве
Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо в адрес замминистра экономического развития Дмитрия...
 
29 октября 2025 года 09:18

Цены рублевых корпбондов в среду не претерпят существенных изменений

Москва. 29 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду не претерпят существенных изменений под влиянием разнополярных факторов - сохраняющейся геополитической напряженности, ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ в условиях инфляционного давления и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; в течение дня внимание привлекут аукционы Минфина по размещению ОФЗ и данные Росстата по недельной инфляции, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ на опорном заседании в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 16,5% годовых), при этом повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% годовых и сохранил прогноз на 2027 год на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обсудил с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом альтернативные санкциям варианты давления на Россию.

"Только сегодня я встречался с директором ЦРУ Рэтклиффом здесь, в Брюсселе, и мы обсудили множество других вариантов, которые президент (Дональд Трамп - ИФ) имеет в своем распоряжении", - сказал Уитакер в интервью Bloomberg TV.

Он также отметил, что США планируют обеспечить соблюдение введенных ранее антироссийских санкций.

"Возможно, это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне или, по крайней мере, заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", - заявил постпред США.

По его словам, у президента США "на руках все козыри", и санкции - это всего лишь "одна карта, которую он разыгрывает".

Уитакер также сообщил, что "Трамп намерен продолжить изучение вопроса о том, нужны ли Tomahawk" Украине или "у других стран есть другие возможности для нанесения ударов на дальние расстояния".

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,8% во главе с Nasdaq, обновив рекордные максимумы, благодаря позитивным корпоративным новостям.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 28-29 октября. Рынок практически уверен, что базовая процентная ставка на этом заседании будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,75-4% годовых.

Более важными будут формулировки и тон заявлений Федрезерва в отношении ситуации в экономике и перспектив денежно-кредитной политики (ДКП), отмечает Market Watch. Кроме того, инвесторы полагают, что американский ЦБ может объявить о завершении сокращения объема активов на балансе (количественное ужесточение, QT).

Федрезерв проводит заседание, не имея полного набора статистических данных, на которые он обычно опирается в решениях по ДКП, из-за продолжающегося в США шатдауна. В частности, это касается важной для регулятора статистики по рынку труда.

ADP Research, независимый поставщик аналитики по американскому рынку труда, начал публиковать еженедельные отчеты о динамике занятости в частном секторе США в дополнение к ежемесячным данным. Первый такой отчет был опубликован 28 октября. Он показал, что число рабочих мест в частном секторе в последние четыре недели повышалось в среднем на 14,25 тыс. в неделю. Сентябрьские данные ADP показали снижение количества рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце на 32 тыс.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3% за исключением просевшего на 0,1% фьючерса на Dow).

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:20 МСК составила $64,31 за баррель (-0,1%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,06 за баррель (-0,1%).

Накануне цены потеряли около 2% на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному умеренному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят 2 ноября министры восьми стран-добровольцев ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти вдвое относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 26,909 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,33 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 октября подрос на 0,08% и составил 117,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1170,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД 001P-03R" (+1,61%), "СистемаАФК-1Р-11" (+0,83%) и "РЖД-28" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,46%), "РЖД-001P-20R" (-0,32%) и "РЖД 001P-04R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-21R с переменным купоном в три раза: с первоначально запланированных 10 млрд рублей до 30 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел во вторник, при открытии книги заявок ориентир спреда по купону составлял не выше 150 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался, составив в финале 145 б.п. По облигациям будет выплачиваться плавающий ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 1 ноября.

ООО "СОПФ ДОМ.РФ" увеличило объем размещения социальных облигаций 12-й серии со сроком обращения 2,3 года (846 дней) с первоначально запланированных 20 млрд рублей до 35 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 28 октября, при открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он один раз был снижен, в финале составив 165 б.п. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны (1-й купон - 27 дней, остальные - квартальные), которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + надбавка. Техразмещение запланировано на 30 октября.

ООО "Энергоника" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001Р-07 с call-опционом через 2,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 23% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 25,58% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 17-го, 19-го, 52-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов, по 5% от номинала - в даты завершения 40-го, 42-го, 43-го, 45-го, 47-го, 48-го, 49-го и 53-го купонов. Техразмещение запланировано на 31 октября.

ПАО "Уральская кузница" (MOEX: URKZ) (Челябинская область, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 20,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 31 октября. По займу предоставлена внешняя публичная безотзывная оферта от ПАО "Мечел". Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) 14 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций серий 002Р-04 и 002Р-05 совокупным объемом не более 3 млрд рублей. По выпуску серии 002Р-04 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. По выпуску 002Р-05 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 300 б.п. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста №6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.

АО "Главная дорога" установило ставку 16-го купона облигаций серии 03 и 14-го купона бондов серий 06 и 07 на уровне 10,74% годовых. Выпуск серии 03 объемом 8 млрд руб. (объем в обращении - 5 млрд руб.) со сроком обращения 18 лет был размещен в ноябре 2010 года по ставке 5% годовых. 16-летний заем серии 06 объемом 8,17 млрд руб. (объем в обращении - 5,1 млрд руб.) компания разместила в декабре 2012 года по ставке 9,8% годовых, а 17-летний выпуск серии 07 объемом 1,4 млрд руб. (в обращении 1,05 млрд руб.) - в ноябре 2012 года по ставке 10% годовых. По всем выпускам выплачиваются годовые купоны.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) приняло решение 10 ноября досрочно погасить облигации серии 001P-07 объемом 5,5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещен в ноябре 2019 года по ставке полугодового купона 6,9% годовых до оферты в ноябре 2025 года. Оферту на приобретение компания заменила на call-опцион. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 15,5 млрд рублей.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" (Москва) допустило дефолты по выплате очередных частей амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P, а также технический дефолт по выплате 16-го купона бондов БО-05-001P. Размер частичного погашения номинальной стоимости облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P составляет 6 млн рублей. Компания выплатила в срок по 500 тыс. рублей по каждой серии, таким образом, размер неисполненных обязательств составляет по 5,5 млн рублей по каждому выпуску. Объем обязательств по выплате купонного дохода бондов БО-05-001P составляет 2 млн 835 тыс. рублей. Причиной неисполнения обязательств является недостаток средств на расчетном счете эмитента в связи с непоступлением денежных средств от контрагентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
29 октября 2025 года 19:24
Рубль в среду подешевел в паре с юанем после завершения налогового периода октября
Москва. 29 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подешевел после завершения налогового периода октября. Ранее рубль рос благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов - в понедельник и вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.
.
29 октября 2025 года 19:20
Рынок акций РФ в среду превысил 2520п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Полюс
Москва. 29 октября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционное восстановление на фоне локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором поддержки выступила подорожавшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 2520 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,7%).
.
29 октября 2025 года 19:13
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5727 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 3К2025, которые мы считаем позитивными, - пишет эксперт в комментарии. - Компании...
.
29 октября 2025 года 18:56
"Финам" подтверждает рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals на уровне "держать" с прогнозной стоимостью $585 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 10,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции биотехнологической компании после публикации финансовых...
.
29 октября 2025 года 18:45
Санкции ухудшают среднесрочные перспективы акций ЛУКОЙЛа - "Велес Капитал"
Санкции ухудшают среднесрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "ЛУКОЙЛ" вместе с "Роснефтью" на прошлой неделе попал под новые американские санкции, что привело к падению котировок до минимума с июля 2023 года, отмечает эксперт. Фундаментальные...
.
29 октября 2025 года 18:23
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5740 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5740 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Яндекс" отчитался за третий квартал 2025 года по МСФО: - Выручка: 366,1 млрд руб. (+32% г/г); - Скорр. EBITDA: 78,1 млрд руб....
.
29 октября 2025 года 18:03
"Финам" подтверждает рейтинг акций Visa на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $380 за штуку, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил неплохой отчет за 4-й квартал...
.
29 октября 2025 года 17:47
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 3995 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитика банка Дмитрия Трошина. "Компания опубликовала отчетность в целом в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Однако FCF был хуже наших прогнозов. Связываем...
.
29 октября 2025 года 17:14
Растет вероятность коррекции цены золота в диапазон $3850-3800/унц. - "Цифра брокер"
Растет вероятность коррекции цены золота в диапазон $3850-3800 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Золото, отступив от своих исторических максимумов, испытывает давление и тестирует уровень поддержки около $3955/унц. Ослабление восходящего импульса...
.
29 октября 2025 года 16:48
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Baidu
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ c целевыми ценами HKD 102,8 и $107 соответственно, что отражает потенциал снижения на 18% и 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "За последние месяцы...
.
29 октября 2025 года 16:18
Финансовая позиция Яндекса остается сильной - "Цифра брокер"
Финансовая позиция "Яндекса" остается сильной, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Они сохраняют целевую цену акций компании на уровне 5900 рублей за штуку и рекомендацию - "покупать". "Российская IT-компания опубликовала результаты финансового отчета по МСФО за III...
.
29 октября 2025 года 15:51
Курс пары рубль/доллар в ноябре останется в диапазоне 80-84 руб./$1 - "Финам"
Курс пары рубль/доллар в ноябре, скорее всего, останется в диапазоне 80-84 руб./$1, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин. На взгляд эксперта, внутренний валютный рынок к концу октября пребывает в состоянии относительной стабильности. Краткосрочные факторы периодически...
.
29 октября 2025 года 15:25
Вероятен дальнейший рост котировок акций Норникеля - "Т-Инвестиции"
Вероятен дальнейший рост котировок акций ГМК "Норильского никеля", полагает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Ахмед Алиев. "Фьючерсы на медь на Лондонской товарной бирже выросли до $11 136 за тонну. Это рекордная цена для металла за всю историю. Медь - первая в корзине металлов "Норникеля". По нашим...
.
29 октября 2025 года 15:18
Рубль днем немного опускается в паре с юанем после завершения налогового периода октября
Москва. 29 октября. Китайский юань подрастает Московской бирже днем в среду, рубль немного дешевеет после завершения налогового периода октября. Ранее рубль рос благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов - в понедельник и вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.
.
29 октября 2025 года 15:05
Акции Полюса и ЮГК остаются фундаментально перспективными - "БКС МИ"
Акции ПАО "Полюс" и "Южуралзолота" (ЮГК) остаются фундаментально перспективными, говорится в коментаии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Коррекция в золоте на прошлой неделе активизировалась - часть специализированных биржевых фондов (ETF) усилили распродажу, - отмечают эксперты. - Считаем, что...
.
.
