Прогнозная цена акций Сбербанка сохраняется на уровне 402 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года остается на уровне 402 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО, которые мы оцениваем позитивно", - отмечают эксперты.

После выхода отчетности менеджмент Сбербанка повысил прогноз по чистой процентной марже на год с 5,8% до более чем 5,9%, прогноз по рентабельности капитала остался неизменным. Также банк повысил прогноз по росту розничных кредитов на текущий год до 2-4%, тогда как ранее ожидалась нулевая динамика.

"Мы позитивно смотрим на перспективы акций, наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 402 рубля", - говорится в комментарии аналитиков.

