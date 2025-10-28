.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
.
28 октября 2025 года 18:16
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, говорится в комментарии аналитика Ильи Ильина. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 месяцев 2025 года: - Чистая процентная маржа: 6,2% (+0,2 п.п. за 9 мес.); - Стоимость риска (COR): 1,5% (1,7% во II кв.); - Операционные расходы к доходам: 28,7% (в начале года показатель прогнозировался на уровне 30-32%); - Отношение прибыли к капиталу (ROE): 23,7% (прогноз в начале года 22%). "Замедлился рост числа клиентов в рознице: +0,6 млн (в 2024 году +1,4 млн), - отмечает эксперт. - Прирост корпоративных клиентов остается на уровне прошлого года. Сбербанк больше растет за счет проникновения в текущую базу. Косвенно это подтверждается более активным расширением участников программ лояльности как среди населения, так и бизнеса". На взгляд Ильина, ключевые финансовые показатели Сбербанка лучше прогнозов, сделанных им в начале года. Аналитик ожидает, что банк повторит или превысит показатель прошлого года по прибыли - 1,6 трлн рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
28 октября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2500п по индексу МосБиржи на закрытии шортов, лидировал ВК
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками коротких позиций в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель); индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 2500 пунктов, но удержать его не смог; лидерами роста выступили бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%). читать дальше
.28 октября 2025 года 19:33
Москва. 28 октября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного опустился на снижении спроса экспортеров на рублевую ликвидность под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.28 октября 2025 года 19:00
"Финам" присвоил ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) целевую цену $181,4 на горизонте 12 месяцев и рейтинг "держать", что соответствует потенциалу роста на 3,8%, сообщаетя в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. Целевая цена для акций Alibaba (торгуются в... читать дальше
.28 октября 2025 года 18:36
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций Tesla и сохраняет целевую цену на уровне $283 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "В IV квартале мы ожидаем годовое снижение поставок... читать дальше
.28 октября 2025 года 17:45
"Финам" повысил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 627,0 руб. и 606,3 руб., что предполагает потенциал роста на 18,9% и 22,6% соответственно, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С августовских... читать дальше
.28 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 350 рублей за бумагу, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Сбербанк представил финансовые результаты по МСФО за III квартал и первые девять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль в III квартале... читать дальше
.28 октября 2025 года 16:56
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Полюс" с 2170,36 руб. до 2231,77 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты восстановили дисконт-поправку на... читать дальше
.28 октября 2025 года 16:31
Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет 5-10% на горизонте полугода, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Ростелеком" перевыполнил ключевые показатели бизнес-плана за первое полугодие 2025 года, об этом сообщил председатель совета директоров Дмитрий Медведев. Валовая... читать дальше
.28 октября 2025 года 16:01
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью 2954 рубля за штуку на горизонте 24 дней, что предполагает потенциал роста до 4,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Альберта Короева. "Акции "Хэдхантера" обновили минимумы с... читать дальше
.28 октября 2025 года 15:37
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 2600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. 5 ноября совет директоров "Полюса" обсудит возможность выплаты дополнительных дивидендов по итогам III квартала - шаг, выходящий... читать дальше
.28 октября 2025 года 15:32
Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается при увеличении спроса на рублевую ликвидность под уплату налогов
Москва. 28 октября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, перешел к повышению благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.28 октября 2025 года 15:03
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 4385 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. КЦ "ИКС 5" опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 года. Ключевые результаты за III кв.: -... читать дальше
.28 октября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2744 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,0%, стоп-приказ: 2330 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению... читать дальше
.28 октября 2025 года 14:07
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал во вторник сокращенную отчетность за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль составила 448 млрд руб. при ROE в 23,5%. "Прибыль оказалась на... читать дальше
.28 октября 2025 года 13:46
Банк России, возможно, понизит ключевую ставку по итогам заседания в декабре 2025 года на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 16% годовых, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. Регулятор в условиях неоднозначной экономической ситуации принял оптимальное решение, снизив в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.