ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, говорится в комментарии аналитика Ильи Ильина.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 месяцев 2025 года:

- Чистая процентная маржа: 6,2% (+0,2 п.п. за 9 мес.);

- Стоимость риска (COR): 1,5% (1,7% во II кв.);

- Операционные расходы к доходам: 28,7% (в начале года показатель прогнозировался на уровне 30-32%);

- Отношение прибыли к капиталу (ROE): 23,7% (прогноз в начале года 22%).

"Замедлился рост числа клиентов в рознице: +0,6 млн (в 2024 году +1,4 млн), - отмечает эксперт. - Прирост корпоративных клиентов остается на уровне прошлого года. Сбербанк больше растет за счет проникновения в текущую базу. Косвенно это подтверждается более активным расширением участников программ лояльности как среди населения, так и бизнеса".

На взгляд Ильина, ключевые финансовые показатели Сбербанка лучше прогнозов, сделанных им в начале года. Аналитик ожидает, что банк повторит или превысит показатель прошлого года по прибыли - 1,6 трлн рублей".

