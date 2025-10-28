"Финам" повысил рейтинг акций Татнефти до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 627,0 руб. и 606,3 руб., что предполагает потенциал роста на 18,9% и 22,6% соответственно, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С августовских максимумов акции "Татнефти" упали уже почти на 30% на фоне общего спада на российском рынке, все еще негативной конъюнктуры на рынке нефти и снижения прибыли по сравнению с прошлым годом, - указывает эксперт. - В то же время в III квартале прибыль компании перешла к умеренному восстановлению в квартальном выражении на фоне более высокой маржинальности переработки на внутреннем рынке. Отметим, что пока низкие рублевые цены на нефть остаются ключевым фактором, сдерживающим акции "Татнефти", но в случае их отскока акции нефтяника могут выглядеть интересно".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.