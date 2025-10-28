"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2231,77 руб

Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Полюс" с 2170,36 руб. до 2231,77 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты восстановили дисконт-поправку на риски вложений в акции "Полюса" на уровне 15% против 20% ранее.

"С начала октября акции "Полюса" снизились на 13%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 4%, - отмечают аналитики. - Несмотря на санкции ЕС, компания заявила, что ограничения не затронут ее операционную деятельность. На фоне роста цен на золото до $4400 за унцию прогнозы по EBITDA и прибыли "Полюса" на 2025 год повышены - до 584,1 млрд руб. и 359,5 млрд руб. соответственно".

На взгляд экспертов, компания обладает преимуществом наличия сравнительно недорогого долга с погашением в 2027-2029 гг. "Менеджмент успешно справился с увеличением в 2025 году капзатрат в 1,8-2 раза при снижении производства золота с 3 млн унций до 2,5-2,6 млн унций, что увеличило зависимость финансовых результатов компании от ценовой конъюнктуры на рынке, - отмечают стратеги.

Ключевыми драйверами остаются перспективы запуска Сухого Лога и рост производства до 6 млн унций к 2030 году. Однако высокая инфляция и рост капзатрат увеличивают риски для оценок, почеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.