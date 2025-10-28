Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается при увеличении спроса на рублевую ликвидность под уплату налогов

Москва. 28 октября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, перешел к повышению благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,152 руб., что на 1,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 56 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,57 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 23 копейки, до 92,94 руб./EUR1.

Торговый диапазон валютной пары юань/рубль в 11-11,5 рубля за юань может остаться актуальным в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Курс пары провел понедельник в нижней части нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, в ходе торгов вплотную подходя к его нижней границе ввиду близости налоговых выплат (во вторник российские компании платят основные налоги и сборы) и ухудшения на геополитическом треке, усиливавших предложение валюты со стороны экспортеров в последнюю неделю, - пишет эксперт в комментарии. - Торговая активность, впрочем, хотя и оставалась повышенной, несколько снизилась. И, по нашему мнению, во вторник-среду, учитывая завершение налогового периода, продолжит снижаться. Ждем, что наш целевой диапазон сохранит свою актуальность. К концу недели (и месяца) ждем возвращения курса китайской валюты в его верхнюю часть".

Необходимость как можно быстрее завершить период высокой инфляции и при этом не допустить переохлаждения экономики лежит в основе всех решений совета директоров Банка России по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики, и конечно же, не допустить переохлаждения экономики", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике во вторник.

Председатель напомнила, что ранее высказывались опасения, что ключевая ставка не сработает, они не оправдались, инфляция в этом году замедляется, это главным образом результат более умеренного роста кредита и связанного с ним роста денежной массы.

Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться на высоком уровне в связи с ростом цен на бензин, планируемым повышением НДС с 20% до 22%, а также изменением правил расчёта утилизационного сбора на автомобили, заявила также глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной Думе.

"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары-маркеры. Эти факторы, они наслаиваются друг на друга, и конечно, усиливают ожидания граждан по инфляции", - сказала Набиуллина.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Инфляция в России в 2025 году может уложиться в официальные прогнозы, в свою очередь, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"По сентябрю годовая инфляция была 8%. Что такое 8% годовая инфляция? Это рост цен с октября прошлого года по сентябрь этого года, и значимый рост пришелся на конец прошлого года. Если вы посмотрите, накоплено с начала этого года, насколько выросли цены по сентябрь, то рост цен составил 4% с небольшим (за январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29% - ИФ), то есть уложиться в прогноз Банка России 6,5-7% по году или прогноз Минэкономразвития 6,8% вполне возможно", - сообщил Ганган на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Банк России, возможно, понизит ключевую ставку по итогам заседания в декабре 2025 года на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 16% годовых, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Регулятор в условиях неоднозначной экономической ситуации принял оптимальное решение, снизив в октябре ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5% годовых, считает эксперт.

Наибольшее значение, отмечает он, имеет обновление среднесрочного прогноза, который теперь отражает более высокую инфляцию и более скромный рост экономики.

"Тон пресс-релиза оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что цикл снижения ставки продолжится в декабре с тем же шагом. Тем не менее стоит помнить, что пресс-релиз актуален лишь на момент его публикации. При изменении трендов ЦБ может как ускорить, так и замедлить скорость снижения ставки", - пишет Федоров в комментарии.

Снижение цен на нефть усилилось днем во вторник на опасениях очередного повышения добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,26%, до $64,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,27%, до $60,53 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,3% на сообщениях СМИ о том, что увеличение квот по добыче нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят 2 ноября министры восьми стран-добровольцев ОПЕК+.

Также участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в четверг на саммите АТЭС. Ожидается, что на этой встрече главы двух стран могут обсудить торговое соглашение, которое позволит избежать введения 100%-х пошлин для Пекина.

Кроме того, рынок оценивает возможные последствия американских санкций в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, объявленных на прошлой неделе.

Банк России во вторник, 28 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 2 трлн 772,899 млрд рублей) в среднем по ставке 16,61% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 21 октября, ЦБ разместил 590 млрд рублей (при лимите 590 млрд рублей и спросе 726,512 млрд рублей) в среднем по ставке 17,06% годовых.