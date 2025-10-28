"БКС МИ" рекомендует покупать акции HeadHunter с целевой ценой 2954 руб

"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью 2954 рубля за штуку на горизонте 24 дней, что предполагает потенциал роста до 4,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Альберта Короева.

"Акции "Хэдхантера" обновили минимумы с 2023 года в ходе последней волны общерыночного снижения, вызванной геополитическим давлением, в частности введением новых санкций США против нефтяных экспортеров, а также достаточно жестким сигналом Банка России по динамике ключевой ставки в следующем году, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании на горизонте года, а техническая перепроданность после падения более чем на 20% от максимумов сентября позволяет рассчитывать на отскок".

