ЦБ РФ, возможно, понизит ставку до 16% в декабре 2025г - "БКС МИ"

Банк России, возможно, понизит ключевую ставку по итогам заседания в декабре 2025 года на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 16% годовых, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Регулятор в условиях неоднозначной экономической ситуации принял оптимальное решение, снизив в октябре ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5% годовых, считает эксперт.

Наибольшее значение, отмечает он, имеет обновление среднесрочного прогноза, который теперь отражает более высокую инфляцию и более скромный рост экономики.

"Тон пресс-релиза оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что цикл снижения ставки продолжится в декабре с тем же шагом. Тем не менее стоит помнить, что пресс-релиз актуален лишь на момент его публикации. При изменении трендов ЦБ может как ускорить, так и замедлить скорость снижения ставки", - пишет Федоров в комментарии.

