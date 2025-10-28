Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций X5 до 2800 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3300 рублей до 2800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

Финансовые результаты эмитента за 3К и 9М25 по МСФО снова оказались неоднозначными, констатирует эксперт.

Обращают внимание на себя очень небольшой рост скорректированной EBITDA и снижение чистой прибыли, которые стали результатом возросших затрат сразу по многим статьям.

Показатель отношения чистого долга к EBITDA на 30 сентября 2025 года составил 1,04, что даже немного ниже аналогичного показателя по итогам 1П25. Значение показателя, не превышающее 1,4, позволяет компании выплачивать дивиденды, в том числе промежуточные, однако, отмечают Мильчакова, на фоне снижения чистой прибыли вопросы вызывают источники выплат и размер будущих дивидендов.

"Мы снизили целевую цену акций с 3300 до 2800 руб. на годовом горизонте", - пишет аналитик инвесткомпании.

