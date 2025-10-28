"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и оставляют бумаги в списке топ-идей финансового сектора, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года по МСФО.

Чистая прибыль банка стала рекордной и достигла 448 млрд рублей в третьем квартале 2025 года, рентабельность капитала составила рекордные за последние четыре квартала 23,7%.

"Мы оцениваем результаты умеренно позитивно. Как и ожидали, в условиях высоких ставок доходы Сбербанка более устойчивы за счет высокой чистой процентной маржи банка. Качество активов снижается, но сохраняющийся высокий уровень покрытия резервами позволяет не наращивать отчисления в резервы, - пишет Дахтлер. - Сохраняем рекомендацию "покупать" и оставляем акции в списке топ-идей финансового сектора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.