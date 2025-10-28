"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью 123,8 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 84,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Отчетность эмитента за III квартал оказалась в целом неплохой, с заметным опережением наших и рыночных ожиданий по чистой прибыли. Ключевой процентный сегмент банка все еще под давлением из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ, однако снижение процентных ставок в экономике уже положительно отражается на бизнесе", - отмечает эксперт.

Поддержку финпоказателям оказали рост комиссионных доходов, снижение расходов на резервирование и экономия по налогу на прибыль, указывает Додонов.

При этом руководство ВТБ подтвердило свои весьма оптимистичные прогнозы по прибыли по итогам всего текущего года и на 2026 год.

"Хотя в банке и не стали озвучивать планы по дивидендам за 2025 год, мы рассчитываем на продолжение выплат. Акции ВТБ все еще торгуются с серьезным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, и мы по-прежнему считаем их интересным инвестиционным инструментом на долгосрок", - пишет аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.