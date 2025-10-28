.
Мнения аналитиков
28 октября 2025 года 09:10

Фондовые индексы США снова обновили рекорды

Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии во вторник снижаются в рамках фиксации прибыли. Нефть умеренно дешевеет во вторник утром, Brent торгуется у $65,44 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, обновив рекордные максимумы на оптимизме по поводу возможного заключения торгового соглашения между Китаем и США и ожиданиях снижения ставки Федрезервом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что американская и китайская стороны согласовали основные условия торговой сделки. Подготовлено "рамочное соглашение" для запланированной на четверг встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сказал Бессент в эфире телеканала NBC News.

В случае заключения сделки США не будут вводить повышенные пошлины на импорт товаров из Китая, а Пекин отложит введение новых мер контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Во вторник и среду пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор будет принимать решение по процентной ставке.

Опубликованные в минувшую пятницу статданные показали менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре, укрепив уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Вероятность ее снижения на октябрьском заседании оценивается рынком в 97,8%, по данным FedWatch.

В центре внимания трейдеров остаются финансовые результаты и прогнозы компаний. На этой неделе ожидается публикация отчетов пяти представителей "великолепной семерки" крупнейших технологических компаний, включая Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

По итогам сессии в понедельник котировки Amazon выросли на 1,2%, Alphabet - на 3,6%, Apple - на 2,3%, Microsoft - на 1,5%, Meta - на 1,7%. Бумаги Tesla (SPB: TSLA) поднялись в цене на 4,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,8%. Nvidia продемонстрировала самый сильный рост в составе Dow Jones.

Капитализация Avidity Biosciences Inc. подскочила на 42,4% на новостях о том, что швейцарская Novartis AG планирует купить ее за $12 млрд.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) увеличилась на 11,1% после того, как компания представила новый микрочип AI200, способный конкурировать с аналогами производства Nvidia. Qualcomm стала лидером роста среди компонентов индекса S&P 500.

Акции производителя безалкогольных напитков, чая, кофе и кофемашин Keurig Dr Pepper подорожали на 7,6% после сильной отчетности и заявления компании о привлечении $7 млрд инвестиций для финансирования ее сделки по приобретению нидерландской JDE Peet''s NV.

Торгуемые в США бумаги британской инвесткомпании Janus Henderson Group взлетели на 11,3%. Компания получила предложение о поглощении от Trian Fund Management и General Catalyst, оценивших ее примерно в $7,18 млрд.

Котировки акций производителя и продавца детской одежды Carter''s Inc. повысились на 2%, несмотря на его слабые квартальные результаты. Компания сообщила, что планирует уволить 15% работников и закрыть 150 магазинов в США в рамках мер по сокращению расходов.

Канадская Lululemon Athletica прибавила 1,8% рыночной стоимости. Производитель и ритейлер спортивной одежды заключил партнерское соглашение с Национальной футбольной лигой (NFL), в рамках которого планируется запуск линейки продукции с символикой входящих в лигу команд.

Цена акций регионального банка Huntington Bancshares Inc. снизилась на 2,7%, а Cadence Bank - выросла на 4,4% после сообщений о том, что Huntington покупает Cadence за $7,4 млрд.

Повысилась стоимость торгуемых в США бумаг китайских компаний, в том числе Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 2,7%, JD.com - на 3%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,8%.

Американские производители редкоземельных металлов завершили сессию с потерями: капитализация MP Materials уменьшилась на 7,4%, USA Rare Earth - на 8,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,71% - до 47544,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 1,23% - до 6875,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,86% и закрылся на отметке 23637,46 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры фиксируют прибыль после роста индексов до рекордов в предыдущую сессию.

Инвесторы ждут итогов визита президента США Дональда Трампа в Японию и Южную Корею.

Японский Nikkei 225 к 8:35 МСК опустился на 0,6% после того, как днем ранее его значение впервые превысило отметку в 50 тыс. пунктов.

Цена акций Nidec Corp. рухнула на 19,5%. Производитель электродвигателей, оказавшийся в кризисе из-за выявленных проблем с отчетностью, столкнулся с угрозой делистинга его акций с Токийской фондовой биржи (TSE). В понедельник TSE поместила бумаги Nidec под "особое наблюдение", что запускает процесс, в ходе которого компании придется продемонстрировать надежность своей системы внутреннего управления. Если по итогам последующих проверок биржа не увидит улучшений, она может исключить акции Nidec из котировального списка.

Котировки акций ряда технологических компаний снижаются, включая Sumco Corp. (-5%), JX Advanced (-5%), Advantest (-1,3%), Disco Corp. (-0,6%), Screen Holding (-1,6%). В то же время дорожают бумаги других представителей данного сектора - Softbank Group (+3,2%) и Tokyo Electron (+2%).

Бумаги ритейлеров Fast Retailing и Seven & I Holdings подешевели на 1,5% и 1,7% соответственно, автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda - на 1,4%, 2,9% и 1,2% соответственно, производителя потребительской электроники Sony - на 1%.

"Инвесторы хотели сегодня зафиксировать прибыль, но снижение незначительное по сравнению с резким ростом на предыдущей сессии", - отметил главный стратег IwaiCosmo Securities Кадзуаки Шимада.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Среди компонентов Hang Seng существенно снизились котировки акций производителей спортивной продукции Li Ning и Anta Sports Products - на 4,9% и 3,9% соответственно, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,8%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 2,7%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,3%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК снизился на 1,5%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics опустились на 2,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,5%.

Бумаги производителя аккумуляторов LG Energy Solution выросли в цене на 2,4%, тогда как сталелитейной Posco торгуются примерно на уровне закрытия предыдущих торгов.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,6% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром во вторник на опасениях очередного повышения поставок топлива со стороны стран ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск опускается на $0,18 (0,27%), до $65,44 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $0,32 (0,5%), до $65,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,18 (0,29%), до $61,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,19 (0,3%), до $61,31 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокративших свою добычу, планируют очередное умеренное увеличение поставок в декабре, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Встреча представителей этих стран, на которой будут обсуждаться квоты на декабрь, запланирована на воскресенье.

Также участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в четверг на саммите АТЭС. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, которое позволит избежать введения 100%-х пошлин для Пекина.

"Фьючерсы на нефть взяли передышку после активного ралли прошлой недели в ожидании встречи Трампа с Си Цзиньпином, на которой, как надеются инвесторы, стороны смогут разрешить большинство противоречий", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Кроме того, рынок оценивает возможные последствия американских санкций в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, объявленных на прошлой неделе.

"Трейдеры осторожно оценивают влияние санкций на реальный объем глобальных поставок топлива", - добавил Кисслер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 октября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2500п по индексу МосБиржи на закрытии шортов, лидировал ВК
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками коротких позиций в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель); индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 2500 пунктов, но удержать его не смог; лидерами роста выступили бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%).    читать дальше
28 октября 2025 года 19:33
Рубль во вторник немного понизился в паре с юанем после основных налоговых выплат октября
Москва. 28 октября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного опустился на снижении спроса экспортеров на рублевую ликвидность под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
28 октября 2025 года 19:00
"Финам" присвоил прогнозную цену бумагам Alibaba на уровне $181,4 за ADS и HKD176,1 за акцию
"Финам" присвоил ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) целевую цену $181,4 на горизонте 12 месяцев и рейтинг "держать", что соответствует потенциалу роста на 3,8%, сообщаетя в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. Целевая цена для акций Alibaba (торгуются в...    читать дальше
28 октября 2025 года 18:36
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Tesla
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций Tesla и сохраняет целевую цену на уровне $283 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "В IV квартале мы ожидаем годовое снижение поставок...    читать дальше
28 октября 2025 года 18:16
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, говорится в комментарии аналитика Ильи Ильина. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 месяцев 2025 года: -...    читать дальше
28 октября 2025 года 17:45
"Финам" повысил рейтинг акций Татнефти до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 627,0 руб. и 606,3 руб., что предполагает потенциал роста на 18,9% и 22,6% соответственно, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С августовских...    читать дальше
28 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 350 рублей за бумагу, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Сбербанк представил финансовые результаты по МСФО за III квартал и первые девять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль в III квартале...    читать дальше
28 октября 2025 года 16:56
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2231,77 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Полюс" с 2170,36 руб. до 2231,77 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты восстановили дисконт-поправку на...    читать дальше
28 октября 2025 года 16:31
Потенциал роста акций Ростелекома составляет 5-10% на горизонте полугода - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет 5-10% на горизонте полугода, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Ростелеком" перевыполнил ключевые показатели бизнес-плана за первое полугодие 2025 года, об этом сообщил председатель совета директоров Дмитрий Медведев. Валовая...    читать дальше
28 октября 2025 года 16:01
"БКС МИ" рекомендует покупать акции HeadHunter с целевой ценой 2954 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью 2954 рубля за штуку на горизонте 24 дней, что предполагает потенциал роста до 4,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Альберта Короева. "Акции "Хэдхантера" обновили минимумы с...    читать дальше
28 октября 2025 года 15:37
ИСПРАВЛЕНО: "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса"
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 2600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. 5 ноября совет директоров "Полюса" обсудит возможность выплаты дополнительных дивидендов по итогам III квартала - шаг, выходящий...    читать дальше
28 октября 2025 года 15:32
Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается при увеличении спроса на рублевую ликвидность под уплату налогов
Москва. 28 октября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, перешел к повышению благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
28 октября 2025 года 15:03
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 4385 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 4385 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. КЦ "ИКС 5" опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 года. Ключевые результаты за III кв.: -...    читать дальше
28 октября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2744 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2744 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,0%, стоп-приказ: 2330 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению...    читать дальше
28 октября 2025 года 14:07
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал во вторник сокращенную отчетность за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль составила 448 млрд руб. при ROE в 23,5%. "Прибыль оказалась на...    читать дальше
