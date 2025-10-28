Фондовые индексы США снова обновили рекорды

Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии во вторник снижаются в рамках фиксации прибыли. Нефть умеренно дешевеет во вторник утром, Brent торгуется у $65,44 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, обновив рекордные максимумы на оптимизме по поводу возможного заключения торгового соглашения между Китаем и США и ожиданиях снижения ставки Федрезервом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что американская и китайская стороны согласовали основные условия торговой сделки. Подготовлено "рамочное соглашение" для запланированной на четверг встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сказал Бессент в эфире телеканала NBC News.

В случае заключения сделки США не будут вводить повышенные пошлины на импорт товаров из Китая, а Пекин отложит введение новых мер контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Во вторник и среду пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор будет принимать решение по процентной ставке.

Опубликованные в минувшую пятницу статданные показали менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре, укрепив уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Вероятность ее снижения на октябрьском заседании оценивается рынком в 97,8%, по данным FedWatch.

В центре внимания трейдеров остаются финансовые результаты и прогнозы компаний. На этой неделе ожидается публикация отчетов пяти представителей "великолепной семерки" крупнейших технологических компаний, включая Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

По итогам сессии в понедельник котировки Amazon выросли на 1,2%, Alphabet - на 3,6%, Apple - на 2,3%, Microsoft - на 1,5%, Meta - на 1,7%. Бумаги Tesla (SPB: TSLA) поднялись в цене на 4,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,8%. Nvidia продемонстрировала самый сильный рост в составе Dow Jones.

Капитализация Avidity Biosciences Inc. подскочила на 42,4% на новостях о том, что швейцарская Novartis AG планирует купить ее за $12 млрд.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) увеличилась на 11,1% после того, как компания представила новый микрочип AI200, способный конкурировать с аналогами производства Nvidia. Qualcomm стала лидером роста среди компонентов индекса S&P 500.

Акции производителя безалкогольных напитков, чая, кофе и кофемашин Keurig Dr Pepper подорожали на 7,6% после сильной отчетности и заявления компании о привлечении $7 млрд инвестиций для финансирования ее сделки по приобретению нидерландской JDE Peet''s NV.

Торгуемые в США бумаги британской инвесткомпании Janus Henderson Group взлетели на 11,3%. Компания получила предложение о поглощении от Trian Fund Management и General Catalyst, оценивших ее примерно в $7,18 млрд.

Котировки акций производителя и продавца детской одежды Carter''s Inc. повысились на 2%, несмотря на его слабые квартальные результаты. Компания сообщила, что планирует уволить 15% работников и закрыть 150 магазинов в США в рамках мер по сокращению расходов.

Канадская Lululemon Athletica прибавила 1,8% рыночной стоимости. Производитель и ритейлер спортивной одежды заключил партнерское соглашение с Национальной футбольной лигой (NFL), в рамках которого планируется запуск линейки продукции с символикой входящих в лигу команд.

Цена акций регионального банка Huntington Bancshares Inc. снизилась на 2,7%, а Cadence Bank - выросла на 4,4% после сообщений о том, что Huntington покупает Cadence за $7,4 млрд.

Повысилась стоимость торгуемых в США бумаг китайских компаний, в том числе Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 2,7%, JD.com - на 3%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,8%.

Американские производители редкоземельных металлов завершили сессию с потерями: капитализация MP Materials уменьшилась на 7,4%, USA Rare Earth - на 8,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,71% - до 47544,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 1,23% - до 6875,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,86% и закрылся на отметке 23637,46 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры фиксируют прибыль после роста индексов до рекордов в предыдущую сессию.

Инвесторы ждут итогов визита президента США Дональда Трампа в Японию и Южную Корею.

Японский Nikkei 225 к 8:35 МСК опустился на 0,6% после того, как днем ранее его значение впервые превысило отметку в 50 тыс. пунктов.

Цена акций Nidec Corp. рухнула на 19,5%. Производитель электродвигателей, оказавшийся в кризисе из-за выявленных проблем с отчетностью, столкнулся с угрозой делистинга его акций с Токийской фондовой биржи (TSE). В понедельник TSE поместила бумаги Nidec под "особое наблюдение", что запускает процесс, в ходе которого компании придется продемонстрировать надежность своей системы внутреннего управления. Если по итогам последующих проверок биржа не увидит улучшений, она может исключить акции Nidec из котировального списка.

Котировки акций ряда технологических компаний снижаются, включая Sumco Corp. (-5%), JX Advanced (-5%), Advantest (-1,3%), Disco Corp. (-0,6%), Screen Holding (-1,6%). В то же время дорожают бумаги других представителей данного сектора - Softbank Group (+3,2%) и Tokyo Electron (+2%).

Бумаги ритейлеров Fast Retailing и Seven & I Holdings подешевели на 1,5% и 1,7% соответственно, автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda - на 1,4%, 2,9% и 1,2% соответственно, производителя потребительской электроники Sony - на 1%.

"Инвесторы хотели сегодня зафиксировать прибыль, но снижение незначительное по сравнению с резким ростом на предыдущей сессии", - отметил главный стратег IwaiCosmo Securities Кадзуаки Шимада.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Среди компонентов Hang Seng существенно снизились котировки акций производителей спортивной продукции Li Ning и Anta Sports Products - на 4,9% и 3,9% соответственно, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,8%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 2,7%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,3%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК снизился на 1,5%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics опустились на 2,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,5%.

Бумаги производителя аккумуляторов LG Energy Solution выросли в цене на 2,4%, тогда как сталелитейной Posco торгуются примерно на уровне закрытия предыдущих торгов.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,6% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром во вторник на опасениях очередного повышения поставок топлива со стороны стран ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск опускается на $0,18 (0,27%), до $65,44 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $0,32 (0,5%), до $65,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,18 (0,29%), до $61,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,19 (0,3%), до $61,31 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокративших свою добычу, планируют очередное умеренное увеличение поставок в декабре, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Встреча представителей этих стран, на которой будут обсуждаться квоты на декабрь, запланирована на воскресенье.

Также участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в четверг на саммите АТЭС. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, которое позволит избежать введения 100%-х пошлин для Пекина.

"Фьючерсы на нефть взяли передышку после активного ралли прошлой недели в ожидании встречи Трампа с Си Цзиньпином, на которой, как надеются инвесторы, стороны смогут разрешить большинство противоречий", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Кроме того, рынок оценивает возможные последствия американских санкций в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, объявленных на прошлой неделе.

"Трейдеры осторожно оценивают влияние санкций на реальный объем глобальных поставок топлива", - добавил Кисслер.