Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 28 октября. Китайский юань растет на Московской бирже утром во вторник. Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и уменьшении спроса на рублевую ликвидность под уплату налогов. В понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2415 руб. (+7,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых, и одновременно повысил оценку инфляции и ключевой ставки на 2026 год. На этом фоне курс китайского юаня к рублю снизился почти на 3%. Участники рынка переоценивали ожидания по уровню рублевых процентных ставок в экономике, что способствовало укреплению национальной валюты. По итогам недели курс китайского юаня снизился на 2,05%, до 11,15 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Торговый диапазон валютной пары юань/рубль в 11-11,5 рубля за юань может остаться актуальным в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Курс пары провел понедельник в нижней части нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, в ходе торгов вплотную подходя к его нижней границе ввиду близости налоговых выплат (во вторник российские компании платят основные налоги и сборы) и ухудшения на геополитическом треке, усиливавших предложение валюты со стороны экспортеров в последнюю неделю, - пишет эксперт в комментарии. - Торговая активность, впрочем, хотя и оставалась повышенной, несколько снизилась. И, по нашему мнению, во вторник-среду, учитывая завершение налогового периода, продолжит снижаться. Ждем, что наш целевой диапазон сохранит свою актуальность. К концу недели (и месяца) ждем возвращения курса китайской валюты в его верхнюю часть".

Необходимость как можно быстрее завершить период высокой инфляции и при этом не допустить переохлаждения экономики лежит в основе всех решений совета директоров Банка России по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики, и конечно же, не допустить переохлаждения экономики", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике во вторник.

Председатель напомнила, что ранее высказывались опасения, что ключевая ставка не сработает, они не оправдались, инфляция в этом году замедляется, это главным образом результат более умеренного роста кредита и связанного с ним роста денежной массы.

Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться на высоком уровне в связи с ростом цен на бензин, планируемым повышением НДС с 20% до 22%, а также изменением правил расчёта утилизационного сбора на автомобили, заявила также глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной Думе.

"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары-маркеры. Эти факторы, они наслаиваются друг на друга, и конечно, усиливают ожидания граждан по инфляции", - сказала Набиуллина.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром во вторник на опасениях очередного повышения поставок топлива со стороны стран ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,06%, до $65,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,08%, до $61,26 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокративших свою добычу, планируют очередное умеренное увеличение поставок в декабре, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Встреча представителей этих стран, на которой будут обсуждаться квоты на декабрь, запланирована на воскресенье.

Также участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в четверг на саммите АТЭС. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, которое позволит избежать введения 100%-х пошлин для Пекина.

Кроме того, рынок оценивает возможные последствия американских санкций в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, объявленных на прошлой неделе.