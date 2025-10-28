.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Компании по аренде жилья стали лидерами роста в своем сегменте
Самым быстрорастущим сегментом рынка размещения стали компании, специализирующиеся на аренде квартир, пишет "Коммерсантъ". За год их число увеличилось на 13,2%. Это продиктовано ростом на 17–25% за год предложения квартир, которые сдаются в...
 
Власти расширяют контроль за иностранными инвестициями
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", пишут...
 
Операторам пойдут на уступки при распределении частот 5G
Власти могут сделать ряд уступок операторам при выделении частот для развертывания сетей 5G. Количество лотов аукциона может вырасти вдвое, их стартовая стоимость снизится, а на сетях нового поколения можно будет ставить импортное оборудование —...
 
28 октября 2025 года 09:20

Цены рублевых корпбондов во вторник могут остаться под давлением продаж

Москва. 28 октября. Цены рублевых корпоблигаций во вторник могут остаться под давлением продаж на фоне геополитической напряженности, антироссийских санкций Запада и ухудшения прогноза ЦБ РФ по ключевой ставке на 2026 год; сдерживающим продажи фактором выступит улучшение внешней фондовой конъюнктуры, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ на опорном заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 16,5% годовых), при этом повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% годовых, но сохранил прогноз на 2027 год на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил накануне, что временных ориентиров по поводу проведения нового российско-американского саммита пока нет, но принципиальная готовность встретиться сохраняется. "Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она заранее будет проработана экспертами, сохраняется", - сказал он в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-1,9% и обновили максимумы во главе с Nasdaq Composite на оптимизме по поводу возможного заключения торгового соглашения между Китаем и США и ожиданиях снижения ставки Федрезервом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что американская и китайская стороны согласовали основные условия торговой сделки. Подготовлено "рамочное соглашение" для запланированной на четверг встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сказал Бессент в эфире телеканала NBC News.

В случае заключения сделки США не будут вводить повышенные пошлины на импорт товаров из Китая, а Пекин отложит введение новых мер контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Во вторник и среду пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор будет принимать решение по процентной ставке.

Опубликованные в минувшую пятницу статданные показали менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре, укрепив уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Вероятность ее снижения на октябрьском заседании оценивается рынком в 97,8%, по данным FedWatch.

В центре внимания трейдеров остаются финансовые результаты и прогнозы компаний. На этой неделе ожидается публикация отчетов пяти представителей "великолепной семерки" крупнейших технологических компаний.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо минусуют в рамках коррекции после ралли на прошлой неделе. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:30 МСК во вторник составила $65,51 за баррель (-0,2%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,2 за баррель (-0,2%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,402 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,419 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику на фоне ухудшения монетарных прогнозов ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября снизился на 0,17% и составил 117,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня потерял 0,06%, опустившись до 1169,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД 001P-03R" (-1,71%), "СистемаАФК-1Р-11-боб" (-0,87%) и "РЖД 001P-04R" (-0,63%), а в лидерах роста - облигации "Автодор ГК-003Р-02-боб" (+0,4%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,18%) и "СистемаАФК-1Р-09" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) с 10:00 МСК 27 октября до 18:50 МСК 30 октября проводит сбор заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд рублей, конвертируемые в акции. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 13% годовых. Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13.

АО "Вератек" 28 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По нему будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов, а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей компания размещала с ноября 2024 года по июль 2025 года.

ООО "Оил ресурс" (входит в ГК "Кириллица", Калужская область, прежнее название - ООО "Ойл ресурс групп") 29 октября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 24,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов "Ойл ресурс групп" на 6,5 млрд рублей.

ООО "Восток-ойл" (Самарская область) 30 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн руб. Размещение продлится до 22 декабря 2025 года. Ставки 1-36-го купонов установлены на уровне 27% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 60 млн рублей.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило ставки 7-10-го купонов 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом до 800 млн руб. на уровне 17,5% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2022 года по ставке 13,5% годовых.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-002Р-01 на уровне 24% годовых. Выпуск объемом 500 млн рублей со сроком обращения 4 года был размещен в январе 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 28% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 ноября. Период предъявления бумаг к оферте - с 28 октября по 1 ноября.

ООО "Аренза-про" установило ставки 25-36-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Компания разместила выпуск в октябре 2023 года по ставке 15,5% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 28-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,94% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 б.п.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


28 октября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2500п по индексу МосБиржи на закрытии шортов, лидировал ВК
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками коротких позиций в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель); индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 2500 пунктов, но удержать его не смог; лидерами роста выступили бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%).    читать дальше
28 октября 2025 года 19:33
Рубль во вторник немного понизился в паре с юанем после основных налоговых выплат октября
Москва. 28 октября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного опустился на снижении спроса экспортеров на рублевую ликвидность под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
28 октября 2025 года 19:00
"Финам" присвоил прогнозную цену бумагам Alibaba на уровне $181,4 за ADS и HKD176,1 за акцию
"Финам" присвоил ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) целевую цену $181,4 на горизонте 12 месяцев и рейтинг "держать", что соответствует потенциалу роста на 3,8%, сообщаетя в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. Целевая цена для акций Alibaba (торгуются в...    читать дальше
28 октября 2025 года 18:36
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Tesla
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций Tesla и сохраняет целевую цену на уровне $283 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "В IV квартале мы ожидаем годовое снижение поставок...    читать дальше
28 октября 2025 года 18:16
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, говорится в комментарии аналитика Ильи Ильина. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 месяцев 2025 года: -...    читать дальше
28 октября 2025 года 17:45
"Финам" повысил рейтинг акций Татнефти до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 627,0 руб. и 606,3 руб., что предполагает потенциал роста на 18,9% и 22,6% соответственно, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С августовских...    читать дальше
28 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 350 рублей за бумагу, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Сбербанк представил финансовые результаты по МСФО за III квартал и первые девять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль в III квартале...    читать дальше
28 октября 2025 года 16:56
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2231,77 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Полюс" с 2170,36 руб. до 2231,77 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты восстановили дисконт-поправку на...    читать дальше
28 октября 2025 года 16:31
Потенциал роста акций Ростелекома составляет 5-10% на горизонте полугода - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет 5-10% на горизонте полугода, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Ростелеком" перевыполнил ключевые показатели бизнес-плана за первое полугодие 2025 года, об этом сообщил председатель совета директоров Дмитрий Медведев. Валовая...    читать дальше
28 октября 2025 года 16:01
"БКС МИ" рекомендует покупать акции HeadHunter с целевой ценой 2954 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью 2954 рубля за штуку на горизонте 24 дней, что предполагает потенциал роста до 4,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Альберта Короева. "Акции "Хэдхантера" обновили минимумы с...    читать дальше
28 октября 2025 года 15:37
ИСПРАВЛЕНО: "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса"
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 2600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. 5 ноября совет директоров "Полюса" обсудит возможность выплаты дополнительных дивидендов по итогам III квартала - шаг, выходящий...    читать дальше
28 октября 2025 года 15:32
Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается при увеличении спроса на рублевую ликвидность под уплату налогов
Москва. 28 октября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, перешел к повышению благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под налоговые выплаты. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
28 октября 2025 года 15:03
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 4385 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 4385 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. КЦ "ИКС 5" опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 года. Ключевые результаты за III кв.: -...    читать дальше
28 октября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2744 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2744 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,0%, стоп-приказ: 2330 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению...    читать дальше
28 октября 2025 года 14:07
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал во вторник сокращенную отчетность за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль составила 448 млрд руб. при ROE в 23,5%. "Прибыль оказалась на...    читать дальше
