Цены рублевых корпбондов во вторник могут остаться под давлением продаж

Москва. 28 октября. Цены рублевых корпоблигаций во вторник могут остаться под давлением продаж на фоне геополитической напряженности, антироссийских санкций Запада и ухудшения прогноза ЦБ РФ по ключевой ставке на 2026 год; сдерживающим продажи фактором выступит улучшение внешней фондовой конъюнктуры, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ на опорном заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 16,5% годовых), при этом повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% годовых, но сохранил прогноз на 2027 год на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил накануне, что временных ориентиров по поводу проведения нового российско-американского саммита пока нет, но принципиальная готовность встретиться сохраняется. "Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она заранее будет проработана экспертами, сохраняется", - сказал он в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-1,9% и обновили максимумы во главе с Nasdaq Composite на оптимизме по поводу возможного заключения торгового соглашения между Китаем и США и ожиданиях снижения ставки Федрезервом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что американская и китайская стороны согласовали основные условия торговой сделки. Подготовлено "рамочное соглашение" для запланированной на четверг встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сказал Бессент в эфире телеканала NBC News.

В случае заключения сделки США не будут вводить повышенные пошлины на импорт товаров из Китая, а Пекин отложит введение новых мер контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Во вторник и среду пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор будет принимать решение по процентной ставке.

Опубликованные в минувшую пятницу статданные показали менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре, укрепив уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Вероятность ее снижения на октябрьском заседании оценивается рынком в 97,8%, по данным FedWatch.

В центре внимания трейдеров остаются финансовые результаты и прогнозы компаний. На этой неделе ожидается публикация отчетов пяти представителей "великолепной семерки" крупнейших технологических компаний.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо минусуют в рамках коррекции после ралли на прошлой неделе. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:30 МСК во вторник составила $65,51 за баррель (-0,2%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,2 за баррель (-0,2%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,402 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,419 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику на фоне ухудшения монетарных прогнозов ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября снизился на 0,17% и составил 117,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня потерял 0,06%, опустившись до 1169,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД 001P-03R" (-1,71%), "СистемаАФК-1Р-11-боб" (-0,87%) и "РЖД 001P-04R" (-0,63%), а в лидерах роста - облигации "Автодор ГК-003Р-02-боб" (+0,4%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,18%) и "СистемаАФК-1Р-09" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) с 10:00 МСК 27 октября до 18:50 МСК 30 октября проводит сбор заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд рублей, конвертируемые в акции. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 13% годовых. Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13.

АО "Вератек" 28 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По нему будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов, а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей компания размещала с ноября 2024 года по июль 2025 года.

ООО "Оил ресурс" (входит в ГК "Кириллица", Калужская область, прежнее название - ООО "Ойл ресурс групп") 29 октября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 24,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов "Ойл ресурс групп" на 6,5 млрд рублей.

ООО "Восток-ойл" (Самарская область) 30 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн руб. Размещение продлится до 22 декабря 2025 года. Ставки 1-36-го купонов установлены на уровне 27% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 60 млн рублей.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило ставки 7-10-го купонов 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом до 800 млн руб. на уровне 17,5% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2022 года по ставке 13,5% годовых.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-002Р-01 на уровне 24% годовых. Выпуск объемом 500 млн рублей со сроком обращения 4 года был размещен в январе 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 28% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 ноября. Период предъявления бумаг к оферте - с 28 октября по 1 ноября.

ООО "Аренза-про" установило ставки 25-36-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Компания разместила выпуск в октябре 2023 года по ставке 15,5% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 28-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,94% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 б.п.