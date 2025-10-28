Котировки нефти могут двигаться вблизи $65-66/барр. во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent могут двигаться в течение торговой сессии вторника вблизи уровней $65-66 за баррель, дальнейшую динамику им зададут цифры API по динамике запасов в США, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Налоговый период во вторник окончательно завершится, что будет располагать к постепенному росту курса пары юань/рубль в сторону 11,3 руб. за юань, отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.