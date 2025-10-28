Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина.

Эмитент объявил, что планирует продать международные активы из-за "ограничительных мер" в отношении компании и начал рассматривать заявки потенциальных покупателей.

По мнению эксперта, наиболее важные зарубежные активы "ЛУКОЙЛа" - это доли в добычных проектах в Казахстане (Карачаганак, Тенгиз), Азербайджане (Шах-Дениз), Узбекистане (газовые проекты) и Ираке (Западная Курна-2, Эриду).

"Главный вопрос, как мы полагаем, заключается в том, сможет ли компания реализовать активы по справедливой цене. Основной риск - необходимость продажи в сжатые сроки и при ограниченном пуле потенциальных покупателей. Однако, учитывая сильные связи "ЛУКОЙЛа" в ключевых регионах (Ближний Восток и Центральная Азия), мы считаем, что рынок преувеличивает этот риск, - пишет Кокин. - Кроме того, похоже, что инвесторы недооценивают международные активы компании и уже закладывают в цену акций дисконт по любой возможной сделке. Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.