"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив цены обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Эмитент в понедельник, 27 октября, опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по РСБУ.

Показатели ожидаемо улучшились на фоне роста нефтяных цен и внутренних цен на нефтепродукты, отмечают эксперты.

"Исходя из коэффициента выплаты 50% прибыли, дивиденды за III квартал, по нашим оценкам, могут составить 8,1 руб. на акцию. Напомним, за I полугодие акционеры утвердили дивиденды в размере 14,4 руб. на акцию. Дивдоходность по привилегированным акциям может составить 1,7%, что не является высоким значением для рынка в текущих условиях. Рекомендацию совета директоров по размеру промежуточного дивиденда ждем до конца ноября", - указывают Бахтин и Мударисов.

"Сохраняем "негативный" взгляд на оба вида акций "Татнефти". Привилегированные бумаги торгуются с мультипликатором Р/Е 7,2х от прогнозируемой прибыли 2025г при историческом значении 5х", - пишут аналитики инвестбанка в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.