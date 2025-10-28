Целевой диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2400-2510п - ПСБ

Возможно локальное ослабление инерции падения российского фондового рынка, целевой торговый диапазон на вторник для индекса Мосбиржи составляет 2400-2510 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рассчитываем, что понижательная инерция во вторник ослабнет - рынок выглядит локально перепроданным, причем индекс Мосбиржи уже недалеко от зоны 2370-2400 пунктов, минимума декабря прошлого года. Эта зона технически выступает естественной ближайшей целью текущей волны снижения. Для ее прохождения нужен, по нашему мнению, дополнительный новостной негатив. В его отсутствие допускаем попытки отскока", - пишет эксперт в материале банка.

Определенную поддержку, на взгляд Локтюхова, может оказать и отчетность Сбербанка, которая обещает быть неплохой.

"Однако при текущей конъюнктуре и оценках рынка говорить о снижении волатильности и об устойчивости отскока не приходится. На вторник целевым диапазоном по индексу Мосбиржи видим 2400-2510 пунктов", - говорится в обзоре ПСБ.

