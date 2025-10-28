Торговля рынка акций РФ "на эмоциях", скорее всего, продолжится - инвестбанк "Синара"

Фундаментальных факторов для распродажи на российском рынке акций в настоящее время нет, однако торговля "на эмоциях", скорее всего, продолжится, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Иррациональные продажи, в том числе вследствие принудительного закрытия позиций, продолжаются, а инвесторы чутко реагируют на любой геополитический заголовок, констатируют эксперты.

Как следствие, отмечают они, индекс Мосбиржи завершил понедельник снижением на 3,5%, почти до минимумов декабря 2024 года, когда все опасались повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% годовых и более, а доходности гособлигаций вновь вернулись к 15,5%, несмотря на ставку регулятора в 16,5% годовых.

"По сравнению с периодом, когда мы видели индекс на текущих уровнях, условия на рынке улучшились и с точки зрения фундаментальных факторов не дают никаких оснований для происходящей сейчас распродажи. Тем не менее торговля "на эмоциях", скорее всего, продолжится, но компенсировать образовавшийся минус способны любые позитивные новости", - пишут аналитики инвестбанка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.