Диапазон 11-11,5 руб./юань пока может сохранить актуальность - ПСБ

Торговый диапазон валютной пары юань/рубль в 11-11,5 рубля за юань может остаться актуальным в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Курс пары провел понедельник в нижней части нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, в ходе торгов вплотную подходя к его нижней границе ввиду близости налоговых выплат (во вторник российские компании платят основные налоги и сборы) и ухудшения на геополитическом треке, усиливавших предложение валюты со стороны экспортеров в последнюю неделю, - пишет эксперт в комментарии. - Торговая активность, впрочем, хотя и оставалась повышенной, несколько снизилась. И, по нашему мнению, во вторник-среду, учитывая завершение налогового периода, продолжит снижаться. Ждем, что наш целевой диапазон сохранит свою актуальность. К концу недели (и месяца) ждем возвращения курса китайской валюты в его верхнюю часть".

