Рынок акций РФ в целом остается под давлением - "Цифра брокер"

Российский рынок акций в целом остается под давлением из-за продолжающейся геополитической напряженности и обновленных экономических прогнозов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Падение на российском рынке акций в начале последней недели октября продолжилось, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи в понедельник провалился ниже 2480 пунктов и обновил минимум с 19 декабря 2024 года (итог - 2476,79 пункта), индекс РТС отступил на 0,19%, до 987,84 пункта.

"Рынок в целом остается под давлением из-за продолжающейся геополитической напряженности и обновленных экономических прогнозов. Однако активность на уровне отдельных компаний, включая планы развития, сделки и решения по дивидендам, создает определенные точки интереса для инвесторов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

