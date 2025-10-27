.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Компании по аренде жилья стали лидерами роста в своем сегменте
Самым быстрорастущим сегментом рынка размещения стали компании, специализирующиеся на аренде квартир, пишет "Коммерсантъ". За год их число увеличилось на 13,2%. Это продиктовано ростом на 17–25% за год предложения квартир, которые сдаются в...
 
Власти расширяют контроль за иностранными инвестициями
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", пишут...
 
Операторам пойдут на уступки при распределении частот 5G
Власти могут сделать ряд уступок операторам при выделении частот для развертывания сетей 5G. Количество лотов аукциона может вырасти вдвое, их стартовая стоимость снизится, а на сетях нового поколения можно будет ставить импортное оборудование —...
 
27 октября 2025 года 19:32

Рубль в понедельник сумел обновить максимум середины месяца в паре с юанем, но к вечеру растерял весь рост

Москва. 27 октября. Китайский юань отыграл потери первой половины дня и сумел чуть подорожать по итогам торгов в понедельник. Рубль, напротив, растерял весь рост и слегка опустился. При этом в ходе торгов рубль обновил максимальные отметки с 16 октября: пара юань-рубль падала до 11,015 руб./юань. Поддержку рублю оказал спрос на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами месяца.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,165 руб., что на 1,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара 28 октября на 1,99 рубля, до 78,9848 руб./$1, и понизил курс евро на 2,06 рубля, до 92,0233 руб./EUR1.

Курс рубля, вероятно, продолжит тяготеть к верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань, повышенная волатильность курса пары юань/рубль на текущей неделе, скорее всего, сохранится, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Рубль в начале недели, вероятно, продолжит ощущать поддержку из-за приближения сроков уплаты налогов, так как данный фактор может способствовать сохранению повышенного предложения валюты со стороны экспортеров (в октябре нефтегазовые сборы в бюджет могут быть примерно в полтора раза выше сентябрьских), - пишет эксперт в комментарии. - Однако с середины недели ждем возвращения котировок в верхнюю часть текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань. Повышенная волатильность курса на текущей неделе, вероятно, сохранится, в том числе с учетом активного новостного фона, наблюдаемого в последнее время".

Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на ближайшие дни составляет 80-83 руб./$1, для пары евро/рубль - 93-96 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"По традиции на стороне рубля - приближение пика налоговых выплат и повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, - отмечает эксперт. - Не добавляет оптимизма рублю усиление санкционной риторики. Тем временем в фокусе - новость о приостановке закупки российской нефти китайскими компаниями на фоне санкций, что может сказаться на ценах на "черное золото".

По мнению Тимошенко, краткосрочно поддержать рубль может принятое решение российского регулятора по ключевой ставке, которая, несмотря на снижение до 16,5%, остается высокой вкупе с достаточно жестким сигналом от регулятора.

В центре внимания при оценке позиций евро - свежая статистика из еврозоны, которая демонстрирует рост композитного индекса деловой активности в промышленности, а также в сфере услуг вместо ожидаемого снижения. Аналитик допускает, что свежая сентябрьская аналитика по динамике потребительских цен в США также может скорректировать траекторию движения американского доллара.

Банк России с понедельника снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,50% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5-7,0%.

По прогнозу Банка России, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году в диапазоне 13,0-15,0% годовых и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря.

ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в снижении ставки на декабрьском заседании, сохранив ее на уровне 16,5% годовых, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"На заседании в прошлую пятницу ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п., до 16,5%. Символическое снижение ставки призвано оказать поддержку той части экономики, которая демонстрирует торможение - ЦБ РФ понизил прогноз роста экономики на текущий год до 0,5-1,0% г/г, но связывает это со слабым ростом экспортноориентированных сегментов, страдающих от слабого внешнего спроса", - пишут экономисты Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Однако вторым важным вопросом, на взгляд экспертов, была тема более длительного сохранения инфляции на повышенных уровнях и ужесточение взгляда на ДКП на будущее. Это нашло отражение в ужесточении прогноза по средней ставке на 2026 год - если ранее в базовом сценарии ЦБ РФ ориентировался на интервал ставки 12-13% на следующий год, то теперь он сместился на уровень 13-15%; при этом на следующий год регулятор повысил прогноз по инфляции с 4,0% г/г к концу года до 4,0-5,0% г/г.

"Мы считаем, что возросшая обеспокоенность сохранением повышенного инфляционного давления на горизонте следующего года будет объяснять сохранение жесткого подхода регулятора, и на этом фоне мы ожидаем сохранения неизменной ставки на уровне 16,5% в декабре", - делают вывод Орлова и Кобяк.

Цены на нефть полностью отыграли наблюдавшееся ранее падение и перешли к росту, поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торговой сделки между США и Китаем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,09%, до $65,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,23%, до $61,63 за баррель.

Американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, заявил министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье. Он отметил, что "рамочное соглашение" готово для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе на саммите АТЭС.

Торговое соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира позволит избежать введения 100%-х пошлин для Пекина, о котором сообщалось ранее.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 420 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 121 единицу.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 октября повысилась на 3 базисных пункта, до 16,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в понедельник на 2 базисных пункта, до 16,7% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,65% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта и составила 19,61%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
