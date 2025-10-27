Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2480п по индексу МосБиржи из-за геополитической неопределенности и укрепления рубля

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ начал последнюю неделю октября с продолжения падения из-за распродаж на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля провалился ниже 2480 пунктов, обновив на закрытие сессии минимум с 19 декабря 2024 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2476,79 пункта (-2,6%, минимум сессии - 2457,87 пункта), индекс РТС - 987,84 пункта (-0,2%); лидерами снижения выступили бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-5,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 октября, составил 78,9848 руб. (-1,99 рубля).

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года, до 104,6 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль компании за третий квартал составила 37,84 млрд рублей. Этот показатель на 28,4% превосходит результат второго квартала (29,47 млрд рублей), но уступает третьему кварталу 2024 года (53,93 млрд рублей) на 29,8%. Результат третьего квартала оказался выше консенсуса, собранного "Интерфаксом" (34,55 млрд рублей).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,2%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,7% "префы"), "Яндекса" (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,7% "префы").

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда придет к выводу, что на ней можно будет заключить сделку по Украине. "Для встречи мне нужно будет понимать, что мы сможем заключить сделку", - цитируют президента американские СМИ.

По словам Трампа, он не хочет, чтобы потенциальная встреча закончилась без осязаемых результатов. "Я не хочу впустую тратить время", - сказал президент США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что предпосылок для проведения новой встречи президентов России и США пока нет. В условиях паузы Трамп понимает, что пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании, отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил в воскресенье, что Россия видит попытки сорвать любой ее диалог с США.

По словам Дмитриева, до администрации США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также о ситуации на линии боевого соприкосновения.

В понедельник Песков заявил, что Россия готова к налаживанию диалога с США, но, в первую очередь, руководствуется собственными интересами.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать заявление Трампа, который, реагируя на испытание новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", заявил о наличии у российских берегов американской атомной подлодки, что избавляет Вашингтон от необходимости использовать дальнобойные ракеты.

"Это - точка зрения главы американского государства. Она важна, но - при всей нашей открытости к налаживанию диалога с Соединенными Штатами - Россия и президент России, прежде всего, руководствуются собственными национальными интересами", - сказал Песков.

Временных ориентиров по поводу проведения нового российско-американского саммита пока нет, но принципиальная готовность встретиться сохраняется, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, на рынке акций РФ сложился комплекс "медвежьих" факторов: напряжение в геополитике с новыми санкциями ЕС и США, пересмотр среднесрочных ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ, а также укрепившийся рубль. К тому же сырьевые товары торговались в "минусе".

Участники торгов продолжают отыгрывать пятничное заседание Центробанка. Приняв формально позитивное для акций решение опустить ключевую ставку на 50 б.п. (до 16,5% годовых), регулятор существенно повысил прогноз по ее уровню в 2026 году - с 12-13% до 13-15%. Это означает более длительный период нормализации ДКП, считает эксперт.

На внешних рынках настроения более оптимистичные - ФРС на этой неделе может понизить процентные ставки, а на саммите АТЭС в Южной Корее 30 октября предполагается встреча лидеров США и КНР, которая может привести к разрядке торговой напряженности.

Во вторник на российском рынке Сбер и ВТБ представят финансовые отчетности за 9 месяцев, Henderson (MOEX: HNFG) обнародует операционные результаты за третий квартал и проведет День инвестора. Перепроданность в акциях все выше, а рубль уже в середине недели может вернуться к ослаблению по окончании налогового периода, на этом фоне можно ожидать попыток отскока акций. В целом, краткосрочный взгляд на рынок нейтральный, прогноз по индексу МосБиржи на 28 октября - колебания в коридоре 2450-2575 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, события второй половины прошлой недели привели к падению рынка акций РФ в понедельник ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи. К росту пессимистичных настроений привели перенос на неопределенный срок встречи лидеров России и США, западные санкции, а также пересмотр среднесрочного макроэкономического прогноза Банком России.

На этой неделе финансовые и операционные результаты опубликует ряд компаний. Среди "голубых фишек" финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2025 года представят Сбер и "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX). На 29 октября намечено выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, а 30 октября Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2026-2028 годы, напомнил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение из-за усиления геополитических рисков, связанных с переносом саммита президентов РФ и США, введением новых американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и ужесточением санкционной политики ЕС. Дополнительное давление на рынок оказывает изменение денежно-кредитной политики: хотя ЦБ РФ и снизил ключевую ставку, но повысил прогноз по уровню ставок на 2026 год, что вызвало опасения среди инвесторов, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале. Следующим уровнем поддержки может стать минимум 2024 года - зона около 2381,9 пункта, считает Гудым.

Как отмечают эксперты отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер", поводов для разворота рынка вверх пока не проглядывается, теперь технической целью снижения выступает район минимумов декабря прошлого года - 2380 пунктов. В данной ситуации стоит забыть о покупках бумаг закредитованных компаний, таких как "Мечел" (MOEX: MTLR) и АФК "Система" со своими "дочками", а также девелоперов. Наиболее сильными продолжат оставаться банки - среди них можно выделить имеющие низкую стоимость фондирования Сбер и банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), а также динамично развивающиеся "Т-Технологии", полагают в "Алор брокере".

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин считает, что давление на рынок оказывает геополитика. Президент РФ Владимир Путин обсудил испытание ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Это произошло после того, как Трамп заявил об отмене мирного саммита в Будапеште. Можно сказать, что Россия и США снова переходят к эскалации, полагает эксперт.

ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ставке на 2025 год до 19,2%. Это говорит о том, что ставка может остаться до конца года на текущем уровне и на заседании в декабре ее не будут трогать, что не вызвало оптимизма на рынке.

"Сейчас российский рынок перепродан, и инвесторы будут рассматривать набор позиций. Триггерами для отскока вверх могут послужить любые инфоповоды. И в первую очередь, на геополитической арене", - считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 подросли на 0,04-0,4%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,5-1,5% во главе с Nasdaq).

Индексы Японии и Южной Кореи достигли рекордов.

Оптимизм инвесторов в Японии поддерживают ожидания значительных мер стимулирования экономики со стороны нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, заявил министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье. Он отметил, что рамочное соглашение готово для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе на саммите АТЭС.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре выросла на 3,2% относительно того же периода прошлого года, сообщило статуправление. В том числе в прошлом месяце она подскочила на 21,6%, что стало максимальным подъемом с ноября 2023 года.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены консолидируются после ралли прошлой недели на новостях о продвижении переговоров США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,04 за баррель (+0,2% и -0,1% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,7 за баррель (+0,3% и -0,5% в пятницу).

Сообщения о позитивном ходе торговых переговоров двух стран снижают опасения, что пошлины и экспортные ограничения ослабят глобальный экономический рост и спрос на нефть, отмечают эксперты.

По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 8% вслед за введением США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Агентство Reuters в пятницу также сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-9,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-8,5%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-4,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,4%), "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (-4,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-4,2%), "Мечела" (-4,1% и -6,3% "префы").

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3,6%) принял решение о продлении программы обратного выкупа акций еще на 12 месяцев, сообщила компания. Объем buyback сохраняется и составит до 5% УК.

"Данное решение связано, прежде всего, с уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО "Софтлайн", а также убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе", - говорится в сообщении.

В октябре 2024 года совет директоров компании утвердил buyback до 5% УК в течение года. За этот период было выкуплено около 15,5 млн акций ПАО "Софтлайн", отмечается в сообщении. Акции ПАО "Софтлайн", которые будут приобретены в рамках обратного выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-2,8%) по итогам III квартала увеличило EBITDA по МСФО 17 на 0,6%, до 71,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль снизилась на 19,9%, до 28,3 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA на уровне 70,44 млрд рублей, чистую прибыль - 24,9 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+4,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (+4,5%, до 1,832 рубля), "префы" "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,6%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,2%).

Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп", основным активом которого является микрофинансовая компания (МФК) "ПСБ финанс" (ранее - бренд CarMoney (MOEX: CARM) (CARM)), рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 года в размере 0,08 руб. на бумагу, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов за девять месяцев планируется направить 233,4 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 10 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,84 млрд рублей (из них 22,35 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,61 млрд рублей на акции "Т-Технологий").