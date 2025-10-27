Акции Сургутнефтегаза, Сбербанка и Х5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Сургутнефтегаза", Сбербанка и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Снижения волатильности в ближайшее время не ожидается - рынок акций, хоть и сдержаннее, но все еще реагирует практически на каждое заявление политиков в этой плоскости. Поэтому сейчас при совершении сделок стоит соблюдать особую осторожность", - предупреждает эксперт.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" после небольшого отскока вновь испытывают на прочность поддержку в районе 19,7 руб. По мнению Буянова, преодолеть этот уровень бумаге вряд ли легко удастся. Для дальнейшего падения нужен серьезный катализатор, а котировки и так близки к уровням сентября 2022 года. В позитивном сценарии эксперт ожидает, что акции возобновят кратковременный рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 20,2-20,6 руб. за бумагу.

"Акции Сбера, двигаясь вместе с рынком, снова просели на геополитических новостях, - отмечает далее стратег. - Опорой вновь стал уровень поддержки в 280 руб., с начала 2025 года он уже трижды удерживал котировки. Подтверждающим сигналом на покупку служит стохастический осциллятор, который опять ушел в область перепроданности. Полагаем, что к концу недели акции Сбера смогут развить рост до 291,3-294,9 руб.".

Акции "ИКС 5", в свою очередь, начали восстановление после глубокой просадки. "Первый сигнал о завершении нисходящего тренда - бумаги не смогли обновить последний локальный минимум и перешли к росту, закрепившись выше поддержки в 2500 руб., - указывает Буянов. - В ближайшее время ожидаем развития отскока и полагаем, что к концу недели акции "ИКС 5" будут торговаться в коридоре 2615-2649 руб. в позитивном сценарии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.