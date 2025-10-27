"Финам" повысил рейтинг акций Полюса до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "Полюс" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 2403 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 20%, сообщается в комментарии аналитика Алексея Калачева.

"После выплаты промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2025 года компания неожиданно заговорила о возможности выплатить еще одни промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года, - отмечает эксперт. - Вопрос об этом будет рассмотрен советом директоров 5 ноября. Сильная дивидендная политика "Полюса" добавляет акциям компании привлекательности. Высокие цены на золото обеспечивают защитную функцию акций на падающем рынке. Кроме того, "Полюс" входит в число бенефициаров от возможного в будущем ослабления рубля".

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире, причем с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.