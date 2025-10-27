"Финам" повысил прогнозную цену акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund до $88,3

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с $85,2 до $88,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 11,2% от текущего уровня, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Бумаги фонда с начала 2025 года незначительно подросли, когда широкий рынок увеличился на 14,6%. Отстающая динамика ETF вызвана ралли в бумагах технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, которое не затронуло сектор базовых потребительских товаров. При этом фонд выступает в роли защитного актива, и в случае коррекции на рынке его акции могут показать более устойчивую динамику, - пишет эксперт. - Наша оценка базируется на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv.

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании первичного потребительского спроса.

