Рынок акций РФ на неделе возобновил падение из-за отмены встречи Трампа и Путина и новых санкций Запада

Рынок акций РФ на неделе вернулся к снижению на фоне опасений эскалации геополитической напряженности после отмены саммита глав США и России по вопросу украинского урегулирования, объявления Евросоюзом и США новых антироссийских санкций, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 16,5% годовых и ухудшение прогнозов регулятора не привнесли оптимизма на рынок в конце недели. Индекс МосБиржи на неделе растерял весь прирост предыдущей пятидневки, завершив пятницу ниже 2545 пунктов.

В период с 20 по 24 октября индекс МосБиржи упал на 6,5% и составил 2543,93 пункта, индекс РТС потерял 6,5% и достиг 989,72 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent вырос на 8,9%, до $66,64 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,21 копейки, до 80,9713 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста, подогретого ранее итогами телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, повысивших ожидания прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $60,5 за баррель). Индекс МосБиржи в понедельник поднялся до 2745 пунктов, лидировали бумаги ПАО "Группа Позитив" (+5,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,1%), банка "Санкт-Петербург" (+3,8%).

"Северсталь" (-1%) в III квартале 2025 года сократила EBITDA на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 35,5 млрд рублей, сообщила компания. Также "Северсталь" объявила, что не будет выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года с учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы. Это позволит сохранить финансовые ресурсы для реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании в сложный рыночный период.

Президент США Трамп 17 октября заявил о желании завершить конфликт на Украине до возможной передачи крылатых ракет "Томагавк" Киеву, отметив, что его страна сама нуждается во многих видах вооружения, передаваемых Украине. Также Трамп призвал Россию и Украину прекратить военные действия "на линии фронта".

В воскресенье, 19 октября, газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп на встрече с Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России.

Нефть просела на фоне опасений избытка предложения в связи с ослаблением глобальной экономической активности (ВВП Китая в III квартале замедлил рост).

Во вторник рынок акций РФ снизился под давлением возросших распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индекс МосБиржи упал в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (-8,8%), "Группы компаний ПИК" (-7,5%), "Газпрома" (-6,2%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении с 1 января 2026 года тарифов на услуги "Транснефти" (-3,8% "префы") по транспортировке нефти в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Утром во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что ожидаемая на неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена. Причины такой ситуации не были названы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что договоренности о встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Лаврова и Рубио не было, говорить о том, что она отложена, некорректно.

Лавров заявил на пресс-конференции, что если остановить огонь на Украине немедленно там, где сейчас находятся стороны, это означало бы отказ от устранения первопричин конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что точных сроков проведения саммита РФ-США пока нет, президенты США и России не называли точных сроков.

Вечером во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк сообщил со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште поставили на паузу.

Тем временем, Минфин США сообщил, что министр финансов Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию. Также стало известно, что Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ей удалось убрать из него все пункты, с которыми она была не согласна, о чем заявил в понедельник глава МИД страны Петер Сийярто.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх после отката днем ранее; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи на основных торгах стабилизировался выше отметки 2650 пунктов, инвесторы ожидали геополитических и санкционных новостей, а также итогов заседания ЦБ РФ в пятницу.

Необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на данный момент нет, сообщил 21 октября телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме. Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "в ближайшем будущем".

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал в среду оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения - в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%). Ранее сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года.

Тем временем, на вечерней сессии в среду на рынке возросли распродажи после сообщения издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники, что власти США сняли основное ограничение на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны.

Президент США Дональд Трамп опроверг это сообщение, назвав его несоответствующим действительности. "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступили на Украину, или к тому, что Украина с ними делает", - подчеркнул Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, в среду вечером европейские СМИ сообщили, что постпреды стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России. В рамках принятого 19-го пакета санкций ЕС ускорит отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также введет меры против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

Глава Минфина США Скотт Бессент в среду также заявил в интервью Fox News, что Вашингтон решил перейти к новым санкциям против России, они станут одними из самых масштабных мер, вводимых в отношении этой страны. По словам Бессента, администрация США приняла решение об усилении санкционного давления на Россию из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине.

В ночь на четверг Минфин США объявил о дополнительных санкциях в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Также Минфин сообщил, что США призывают союзников присоединиться к новым мерам против РФ, при этом продолжат выступать за урегулирование на Украине.

Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет быстро урегулирован, и он сможет отменить введенные санкции против нефтяных компаний из РФ. Также Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, что пока отменил встречу с Путиным, рассчитывает провести ее в будущем.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение, отыгрывая санкционные новости, а также опасения эскалации геополитической напряженности и возможную паузу в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднимался выше $66 за баррель). Индекс МосБиржи локально падал ниже 2550 пунктов, но к закрытию торгов смог отскочить выше 2570 пунктов; лидерами снижения выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (-8,1%), который перенес намеченное на четверг рассмотрение вопроса о промежуточных дивидендах (новую дату заседания совета директоров "с сохранением повестки дня" компания назовет позже).

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. В рамках пакета ЕС с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС-банком, Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина". Также в 19-й пакет санкций вошли ПАО "Полюс", Evraz plc, ПАО "ДВМП" (Fesco), трейдинговое подразделение "ЛУКОЙЛа" в Дубае Litasco Middle East DMCC, ПАО "АвтоВАЗ", судостроительный комплекс "Звезда" и ряд других.

Также ЕС расширил запрет на использование систем передачи финансовых сообщений, в том числе сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") и Системы быстрых платежей (СБП), следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером в четверг, что саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это было предложение американской стороны, сейчас Трамп, скорее, принял решение о переносе этой встречи.

По словам Путина, резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен. Также Путин заявил, что если по территории России будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным. "Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - сказал Путин журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд сообщений западных СМИ о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия и возможных поставок такого оружия этой стране.

Новые американские санкции против нефтяных компаний России нанесут ущерб отношениям РФ и США, но не скажутся существенно на экономическом самочувствии страны, заявил Путин.

Нефть подорожала из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая, а также на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ после введения США новых санкций, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти. Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить любую нехватку нефти на рынке за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

В пятницу рынок акций РФ отреагировал днем локальным ростом на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), однако быстро растерял весь подъем из-за ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год. Индекс МосБиржи на решении по ставке поднимался выше 2600 пунктов, далее развернулся и упал до 2530 пунктов, а закрытие торгов состоялось ниже 2545 пунктов.

Банк России, снизив ставку, оставил сигнал о дальнейшей ДКП нейтральным, при этом повысил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6,5-7% с 6-7%, понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. до 0,5-1,0% с 1,-2,0%, уточнил прогноз по средней ставке на 2025 г. до 19,2% с 18,8-19,6%.

Негативная реакция рынка стал следствием решения ЦБ РФ повысить прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% годовых. При этом ЦБ РФ сохранил прогноз по средней ставке на 2027 г. на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Согласно заявлению ЦБ РФ, повышение прогноза по инфляции на 2026 год "связано с действием разовых проинфляционных факторов". Однако, по оценке регулятора, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года.

В период с 20 по 24 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Евротранс" (-14%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-11%), "ЛУКОЙЛа" (-10%), "Аэрофлота" (-10%); лучше рынка оказались акции ПАО "Каршеринг Руссия" (+12%), "Циан" (+7%), "ЭсЭфАй" (+5%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю октября может попытаться возобновить коррекционное восстановление, отыгрывая поступающие геополитические новости и выросшую нефть; сдерживающим фактором могут выступить опасения, что ЦБ РФ не станет больше понижать ставку до конца года. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2500-2700 пунктов, для индекса РТС - 960-1020 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".