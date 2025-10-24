.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу уверенно вырос в паре с юанем после заседания ЦБ по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП
Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
24 октября 2025 года 19:15

Рубль в пятницу уверенно вырос в паре с юанем после заседания ЦБ по ставке

Москва. 24 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос, отыгрывая повышение прогноза Банка России по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы и снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5% годовых.

Поддержку рублю также оказал спрос на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами октября. На следующей неделе в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,147 руб., что на 23 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 29,77 копейки, до 80,9713 руб./$1, и понизил курс евро на 30,69 копейки, до 94,082 руб./EUR1.

"Несмотря на подготовку к периоду уплаты налогов (28 и 31 октября), на этой неделе на валютном рынке отсутствовал единый тренд, а рубль торговался в диапазоне 11,3-11,5 за юань на фоне средних оборотов. Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5%, привело к резкому укреплению рубля на 2%, до 11,1-11,2 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Совет директоров Банка России четвертый раз подряд принял решение снизить ключевую ставку - на 50 б.п., до 16,5% годовых. Большинство аналитиков полагали, что ставка останется неизменной, при этом часть экономистов допускали ее снижение шагом в 50 или 100 б.п.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечает регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в релизе.

Одновременно, как следует из обновленного макроэкономического прогноза регулятора, Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%.

С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она ожидалась в размере 16,3-18,0%).

Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.

Прогноз по средней ставке на 2027 и 2028 годы остался на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

При этом, говоря о вероятных дальнейших решениях, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что прогноз по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки.

Сигнал совета директоров на ближайшее заседание нейтральный, напомнила она. "Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию, для решения о следующем снижении ставки потребуется дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", - пояснила Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Кроме того, глава ЦБ заявила, что укрепление рубля с момента прошлого заседания ЦБ в значительной степени обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой.

"Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой ДКП, высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными", - сказала Набиуллина.

По ее словам, на динамику курса также повлияли разовые факторы. "В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали её для выплат по кредитам", - пояснила глава ЦБ.

По ее словам, учитывая наблюдаемые тенденции, ЦБ оставил прогноз платежного баланса практически без изменений.

Вероятна нейтрально-позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика компании "Солид брокер" Дмитрия Донецкого.

"Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17%, и тех, кто ждал снижения до 16%, - отмечает эксперт. - ЦБ частично удовлетворил и первых, и вторых, но самое важное даже не это, а повышение прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%. В соответствии с ранними прогнозами, это почти реализация проинфляционного сценария ЦБ (14-16%), который рынок уже заложил после 12 сентября, и вследствие чего мы видели падение рынка акций и длинных ОФЗ. Получается, что ухудшение прогноза уже в цене. Так что мы ждем нейтрально-позитивной реакции рынков".

Почему регулятор не снизил ставку сразу на 1 п.п. и решил пересмотреть прогноз? По мнению Донецкого, основная причина - это кратковременный всплеск инфляции и инфляционных ожиданий из-за повышения НДС, риски по внешней торговле (нефтью) и разовые факторы в виде скачка цен на топливо.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с июня на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $66,59 за баррель, что на 0,94% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 0,63%, до $62,18 за баррель.

С начала текущей недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 9%.

О новых санкциях в отношении энергетического сектора РФ на этой неделе объявил и Евросоюз. В частности, ЕС намерен ускорить отказ от российского СПГ, а также ужесточить ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN).

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили ее закупки.

Индийская Reliance Industries, которая является крупнейшим в стране покупателем российской нефти, заявила в пятницу, что будет соблюдать западные санкции в отношении Москвы, сохраняя при этом отношения с текущими поставщиками.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми заявил накануне, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за санкций в отношении РФ, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 октября опустилась на 4 базисных пункта, до 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 16,76% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта и составила 19,69%.

эб мв

MOEX$#&: GZPR, LKOH, ROSN, SIBN


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 октября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе возобновил падение из-за отмены встречи Трампа и Путина и новых санкций Запада
Рынок акций РФ на неделе вернулся к снижению на фоне опасений эскалации геополитической напряженности после отмены саммита глав США и России по вопросу украинского урегулирования, объявления Евросоюзом и США новых антироссийских санкций, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 16,5% годовых и ухудшение прогнозов регулятора не привнесли оптимизма на рынок в конце недели. Индекс МосБиржи на неделе растерял весь прирост предыдущей пятидневки, завершив пятницу ниже 2545 пунктов.    читать дальше
.
24 октября 2025 года 19:32
Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2545п по индексу МосБиржи на ухудшении прогноза ЦБ по ставке
Москва. 24 октября. Рынок акций РФ в пятницу снизился после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых) и ухудшить прогноз по ставке на 2026 год; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66,6 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2545 пунктов, завершив неделю падением.    читать дальше
.
24 октября 2025 года 19:03
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 41,8 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ММК представил слабые операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года, -...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:47
"Финам" повысил рейтинг акций Ozon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Ozon с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4826 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 16,7% с текущих уровней, ообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "В преддверии приостановки торгов на фоне процедуры редомициляции цена...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:35
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 155 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" опубликовал производственные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2025 года: - Никель 53,6 тыс. т (+18% кв/кв); 140,4...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:23
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 42%, сообщается в материале инвесткомпании. "Свежий квартальный отчет согласуется с нашим видением инвестиционного кейса компании, - пишет аналитик Магомед Магомедов....    читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:12
ПСБ понизил прогнозную цену акций ММК до 40 руб
Банк ПСБ понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 40 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты ММК в 3К25 продолжили показывать негативную динамику, обусловленную...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 17:57
ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 16,5% - Freedom Finance Global
ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре без изменений, на уровне 16,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, ограничившись ее пересмотром лишь на...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 17:39
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать"
"Финам" после рассмотрения отчетности за третий квартал 2025 года сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать" с целевой ценой $103,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Компании удалось в...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Российский производитель золота и олова опубликовал операционные...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 16:46
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 993 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова. "Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 16:30
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев - более 50% - ПСБ
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года: - кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг; - кредитный портфель ФЛ: -1%...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 16:00
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, исключив ЛУКОЙЛ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 15:41
SberCIB оставил без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации
алитики SberCIB Investment Research оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп",...    читать дальше
.
24 октября 2025 года 15:26
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финсектора и IT-компаний в 4К25 - ПСБ
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25. "Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного,...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.