Рубль в пятницу уверенно вырос в паре с юанем после заседания ЦБ по ставке

Москва. 24 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос, отыгрывая повышение прогноза Банка России по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы и снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5% годовых.

Поддержку рублю также оказал спрос на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами октября. На следующей неделе в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,147 руб., что на 23 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 29,77 копейки, до 80,9713 руб./$1, и понизил курс евро на 30,69 копейки, до 94,082 руб./EUR1.

"Несмотря на подготовку к периоду уплаты налогов (28 и 31 октября), на этой неделе на валютном рынке отсутствовал единый тренд, а рубль торговался в диапазоне 11,3-11,5 за юань на фоне средних оборотов. Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5%, привело к резкому укреплению рубля на 2%, до 11,1-11,2 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Совет директоров Банка России четвертый раз подряд принял решение снизить ключевую ставку - на 50 б.п., до 16,5% годовых. Большинство аналитиков полагали, что ставка останется неизменной, при этом часть экономистов допускали ее снижение шагом в 50 или 100 б.п.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечает регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в релизе.

Одновременно, как следует из обновленного макроэкономического прогноза регулятора, Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%.

С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она ожидалась в размере 16,3-18,0%).

Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.

Прогноз по средней ставке на 2027 и 2028 годы остался на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

При этом, говоря о вероятных дальнейших решениях, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что прогноз по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки.

Сигнал совета директоров на ближайшее заседание нейтральный, напомнила она. "Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию, для решения о следующем снижении ставки потребуется дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", - пояснила Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Кроме того, глава ЦБ заявила, что укрепление рубля с момента прошлого заседания ЦБ в значительной степени обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой.

"Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой ДКП, высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными", - сказала Набиуллина.

По ее словам, на динамику курса также повлияли разовые факторы. "В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали её для выплат по кредитам", - пояснила глава ЦБ.

По ее словам, учитывая наблюдаемые тенденции, ЦБ оставил прогноз платежного баланса практически без изменений.

Вероятна нейтрально-позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика компании "Солид брокер" Дмитрия Донецкого.

"Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17%, и тех, кто ждал снижения до 16%, - отмечает эксперт. - ЦБ частично удовлетворил и первых, и вторых, но самое важное даже не это, а повышение прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%. В соответствии с ранними прогнозами, это почти реализация проинфляционного сценария ЦБ (14-16%), который рынок уже заложил после 12 сентября, и вследствие чего мы видели падение рынка акций и длинных ОФЗ. Получается, что ухудшение прогноза уже в цене. Так что мы ждем нейтрально-позитивной реакции рынков".

Почему регулятор не снизил ставку сразу на 1 п.п. и решил пересмотреть прогноз? По мнению Донецкого, основная причина - это кратковременный всплеск инфляции и инфляционных ожиданий из-за повышения НДС, риски по внешней торговле (нефтью) и разовые факторы в виде скачка цен на топливо.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с июня на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $66,59 за баррель, что на 0,94% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 0,63%, до $62,18 за баррель.

С начала текущей недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 9%.

О новых санкциях в отношении энергетического сектора РФ на этой неделе объявил и Евросоюз. В частности, ЕС намерен ускорить отказ от российского СПГ, а также ужесточить ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN).

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили ее закупки.

Индийская Reliance Industries, которая является крупнейшим в стране покупателем российской нефти, заявила в пятницу, что будет соблюдать западные санкции в отношении Москвы, сохраняя при этом отношения с текущими поставщиками.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми заявил накануне, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за санкций в отношении РФ, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 октября опустилась на 4 базисных пункта, до 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 16,76% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта и составила 19,69%.

